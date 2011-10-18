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Дебетовые карты в банке «Евроальянс»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Евроальянс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Visa Electron — Евроальянс
Дебетовая Electron
Visa Electron Non-Personalized , Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 - 500 нет нет
доллар США нет 15 - 20 нет нет
Дебетовая MasterCard
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 25 нет нет
Дебетовая MasterCard Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 75 нет нет
евро нет 60 нет нет
Visa Classic — Евроальянс
Дебетовая Visa
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 400 - 1 800 нет нет
доллар США нет 45 - 55 нет нет
Visa Gold — Евроальянс
Дебетовая Visa Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 - 6 500 нет нет
доллар США нет 155 - 185 нет нет
Мир — Евроальянс
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 400 - 1 800 нет нет
Visa Classic — Евроальянс
Доходная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 700 нет нет
Visa Gold — Евроальянс
Доходная Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 1 500 есть нет
Мир — Евроальянс
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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