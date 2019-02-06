Сбербанк России, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Аэрофлот Gold
Visa Gold «Аэрофлот» — Сбербанк России
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 500 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 120 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 120 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- для путешествий
- другое
программа Аэрофлот Бонус: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на полёты Аэрофлотом и рейсами альянса SkyTeam, товары и услуги партнеров программы
- 1 000 приветственных миль при проведении первой операции по карте;
- 1,5 мили за каждые потраченные по карте 60 руб. / 1 долл. / 1 евро
Выпуск и обслуживание
3 500 ₽
Выпуск и обслуживание
120 $
Выпуск и обслуживание
120 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 12 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 9 000 евро в день, до 75 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
- СМС-информирование, экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в устройствах сторонних банков;
- наличие бонусной программы по начислению миль;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 09:28
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Аэрофлот Gold» в 7235 городах России
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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