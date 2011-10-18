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Дебетовые карты в банке «Венец»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Венец». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Mastercard Standard — Венец
Пенсионная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 200 есть нет
Visa Electron «Пенсионная» — Венец
Пенсионная Electron / Maestro
Visa Electron , Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Mastercard Gold — Венец
Пенсионная Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 1 000 есть нет
Мир — Венец
Пенсионная Мир
Мир , Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 есть нет
Мир-Maestro — Венец
Социальная
Мир , Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
Mastercard Standard — Венец
Стандартная
Mastercard Standard , Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 500 есть нет
доллар США нет 20 есть нет
евро нет 15 есть нет
Mastercard Cirrus/Maestro — Венец
Стандартная Electron / Maestro
Visa Electron , Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 200 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 8 нет нет
Mastercard Gold — Венец
Стандартная Gold
Mastercard Gold , Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,5% 1 500 есть нет
доллар США нет 100 есть нет
евро нет 80 есть нет
Мир — Венец
Стандартная Мир
Мир , Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 200 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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