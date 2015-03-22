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Дебетовые карты в банке «Урал ФД»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Урал ФД». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

MasterCard Virtual «Виртуальная карта» — Урал ФД
Виртуальная
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Mastercard Platinum — Урал ФД
Клюквенная
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 79 - 1 147 нет нет
доллар США нет 1 - 18 нет нет
евро нет 1 - 15 нет нет
Мир Классическая — Урал ФД
Клюквенная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 79 - 948 нет нет
MasterCard Platinum «Молодежная» — Уральский Финансовый Дом
Молодежная
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 15 - 379 нет нет
доллар США нет 0 - 6 нет нет
евро нет 0 - 5 нет нет
Мир Классическая — Урал ФД
Молодежная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 15 - 180 нет нет
Мир Классическая — Урал ФД
Социальная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Урал ФД»

Оценка: 5 Не засчитана
Не первый год пользуюсь услугами данного банка. Имею депозитные счета и привязанные к ним карты, брала кредит, есть счета, открытые на юр.лицо, установлен интернет-банк как для... Весь отзыв
Все отзывы
3 762

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