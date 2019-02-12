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Дебетовая Мир Привилегия

Мир «Мир Привилегия» — Хлынов
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 150 до 1 230 ₽
  • cash back до 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 0,5 до 1%
  • 0,5% от суммы операций в торговых точках: бакалейные магазины и супермаркеты, пассажирские перевозки, бытовая техника, оптово-розничные гипермаркеты, предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты, государственные почтовые услуги;
  • 1% - от остальных покупок;
  • макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
3% годовых начисляются на остаток от 100 000 руб.; проценты не начисляются при остатке менее 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
150 - 1 230 ₽

со 2-го года: 0-1 080руб.

  • 150 руб. за выпуск
  • 90 руб. в месяц - за обслуживание карты; при безналичном обороте по карте на сумму 20 000 руб. в месяц или при наличии среднедневного остатка в 30 000 руб. в месяц плата за обслуживание не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше 30 000 руб. в месяц -1,5%

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 400 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация по курсу ЦБ РФ + 1%;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков (до 30 000 руб. в месяц)
Минусы
  • взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
12.02.2019 12:11
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Привилегия» в 14 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
Сайт
www.bank-hlynov.ru
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Телефоны
8 800 250-27-77