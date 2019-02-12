Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back от 0,5 до 1% 0,5% от суммы операций в торговых точках: бакалейные магазины и супермаркеты, пассажирские перевозки, бытовая техника, оптово-розничные гипермаркеты, предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты, государственные почтовые услуги;

1% - от остальных покупок;

макс. 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 3% годовых начисляются на остаток от 100 000 руб.; проценты не начисляются при остатке менее 100 000 руб. 3% Выпуск и обслуживание 150 - 1 230 ₽ со 2-го года: 0-1 080руб. 150 руб. за выпуск

90 руб. в месяц - за обслуживание карты; при безналичном обороте по карте на сумму 20 000 руб. в месяц или при наличии среднедневного остатка в 30 000 руб. в месяц плата за обслуживание не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше 30 000 руб. в месяц -1,5% Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация по курсу ЦБ РФ + 1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;

наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков (до 30 000 руб. в месяц) Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 12.02.2019 12:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.