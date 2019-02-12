Хлынов, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир Привилегия
Мир «Мир Привилегия» — Хлынов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 150 до 1 230 ₽
- cash back до 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 0,5 до 1%
- 0,5% от суммы операций в торговых точках: бакалейные магазины и супермаркеты, пассажирские перевозки, бытовая техника, оптово-розничные гипермаркеты, предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты, государственные почтовые услуги;
- 1% - от остальных покупок;
- макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
3% годовых начисляются на остаток от 100 000 руб.; проценты не начисляются при остатке менее 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
150 - 1 230 ₽
со 2-го года: 0-1 080руб.
- 150 руб. за выпуск
- 90 руб. в месяц - за обслуживание карты; при безналичном обороте по карте на сумму 20 000 руб. в месяц или при наличии среднедневного остатка в 30 000 руб. в месяц плата за обслуживание не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше 30 000 руб. в месяц -1,5%
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 400 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация по курсу ЦБ РФ + 1%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков (до 30 000 руб. в месяц)
Минусы
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
12.02.2019 12:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Привилегия» в 14 городах России
4 690Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
- Адрес
- 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
- Сайт
- www.bank-hlynov.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 250-27-77