На данной странице сайта пользователи могут ознакомиться с дебетовыми картами ИНГ Банка, а также с основными условиями предоставления по каждому предложению: категория, валюта, минимальная процентная ставка, дебетовый лимит, необходимость подтверждения дохода. На странице интересующего вас предложения можно найти более подробную информацию (требования, предъявляемые к заемщику, экспертная оценка, комиссии). Оформить и получить дебетовую карту можно, подав онлайн-заявку на сайте банка (при наличии такой возможности) или посетив офис данной дебетовой организации.