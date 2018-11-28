Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1993 году голландской финансовой группой ING Group* в форме АОЗТ «Интернационале Нидерланден Банк (Русланд)». Позднее российское подразделение группы стало работать под наименованием «ИНГ Банк (Евразия)». С декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов физических лиц. В 2013—2014 годах банк трижды привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 2014 году был дважды оштрафован. В марте 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.

На момент учреждения банка «ИНГ Груп Н. В.» принадлежало 70% от общего количества акций, в дальнейшем ее доля в капитале кредитной организации была увеличена. На текущий момент «ИНГ Груп Н. В.» контролирует 99,9902% (100% акций «ИНГ Груп Н. В.» находятся в публичном обращении), 0,0098% акций банка принадлежит «Ван Звамен Холдинг Б. В.».

Банк представлен головным офисом, расположенным в Москве. До 2017 года функционировал также операционный офис в Липецке, однако перевод клиентов банка на систему дистанционного обслуживания позволил оптимизировать затраты и закрыть подразделение. По последним доступным данным, средняя численность сотрудников банка в 2017 году составляла 269 человек (в 2016 году — 271 человек). Собственная сеть банкоматов не развита.

Основным направлением деятельности банка является обслуживание крупного корпоративного бизнеса. Спектр услуг для клиентов включает в себя привлечение денежных средств на депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию, куплю-продажу иностранной валюты, выдачу банковских гарантий, сделки РЕПО и деривативные сделки, операции с ценными бумагами, зарплатные проекты, корпоративные карты и пр. Отметим, что в III квартале 2014 года банк практически завершил процесс передачи активов, связанных с продажей депозитарного бизнеса (депозитарий банка — один из крупнейших в России).

В число клиентов банка в различные периоды входили ПАО «Детский Мир», ПАО «Лукойл», ПАО «НЛМК», АО «Выксунский металлургический завод», АО МХК «Еврохим», ОАО «Компания Юнимилк», АО «Полиметалл», ОАО «Обьнефтегазгеология», АО по добыче угля «Воркутауголь», АО «Данон Россия», ПАО «Дикси Групп», АО «Евраз объединенный западно-сибирский металлургический комбинат», АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат», АО Карельский Окатыш», АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», ПАО «МТС», АО «Новомосковская акционерная компания «Азот», АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», АО «Русал Ачинский Глиноземный комбинат», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО «Славнефть — Мегионнефтегаз», АО Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», АО «Сибирская угольная Энергетическая компания», ОАО «Таиф-НК», АО «Торговый порт Посьет», АО «Уральская сталь», АО «Южуралзолото Группа Компаний», ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», Московский аэропорт Домодедово, Segezha Group (АФК «Система»), ПАО «Уралкалий» и др.

С начала 2018 года нетто-активы кредитной организации продемонстрировали существенный рост — на 30,5%, составив к 1 августа 222,8 млрд рублей. В пассивах рост за указанный период фондировался МБК, привлеченными как от российских, так и от зарубежных банков (в общей сложности портфель привлеченных МБК вырос почти в 2,5 раза), а также краткосрочными депозитами предприятий и организаций. Часть ликвидности банк также получил от погашения корпоративных кредитов, портфель которых сократился на 15,6%, продажи портфеля облигаций (-14,6%) и существенного сокращения высоколиквидных остатков (-29,3%). В активной части баланса почти вся полученная ликвидность направлялась на депозиты в ЦБ, доля которых в активах к отчетной дате достигла 69,1% (на начало 2018 года остатки на депозитах в ЦБ отсутствовали).

Существенным источником финансирования активных операций банка выступают средства на расчетных счетах и депозитах (преимущественно краткосрочных — до 90 дней) корпоративных клиентов (38,8% от пассивов на отчетную дату). Зависимость от средств физических лиц оценивается как низкая, их доля на отчетную дату составляла 1,1%, практически не меняется в динамике (1,4% на начало текущего года). В структуре средств физлиц преобладают остатки на текущих счетах. Межбанковские кредиты, привлеченные от зарубежных контрагентов и российских банков, на отчетную дату формировали 29,7% нетто-пассивов. Портфель собственных ценных бумаг (облигаций) в структуре обязательств составляет 4,7%. Срок погашения по данным обязательствам наступает в 2020—2021 годах. На остатки по корсчетам лоро приходится менее 2% пассивов нетто. Клиентская база кредитного учреждения большая. Платежная динамика крайне высокая, ежемесячные обороты банка по счетам клиентов внушительные — порядка 3,0—4,4 трлн рублей с начала 2018 года. Согласно отчетности по МСФО, на 31 декабря 2017 года, у банка имелось три остатка по текущим счетам и срочным депозитам третьих лиц, размер которых превышал 10% от собственного капитала (годом ранее — четыре остатка). Общая сумма остатков средств составляла 18,9 млрд рублей (годом ранее — 32,6 млрд рублей), или 27,7% (41,5%) от общего объема средств клиентов. Основу клиентской базы формируют сферы природных ресурсов, связи и промышленности.

Собственные средства (капитал) — порядка 15% пассивов, с начала 2018 года объем существенно не изменился. В состав капитала, рассчитанного по методике ЦБ входит субординированный кредит, полученный 29 апреля 2015 года от материнской компании, на сумму 150 млн долларов США, со сроком погашения в июне 2025 года. Норматив достаточности собственных средств, рассчитываемый по методике ЦБ РФ, поддерживается на избыточном уровне (Н1.0—30,6% на 1 августа 2018 года).

В структуре активов на отчетную дату лидирующую позицию занимает портфель предоставленных МБК (57,2%). На долю совокупного кредитного портфеля приходится 14,2% нетто-активов. Вложения в ценные бумаги — 10,0%, высоколиквидные средства — 3,2% (преимущественно остатки на корсчете в ЦБ, в отдельные месяцы преобладают внушительные остатки на счетах ностро у банков-нерезидентов). Прочие активы составляют 15,3% нетто-активов, главным образом представлены производными финансовыми инструментами, от которых ожидается получение экономических выгод, и остатками на счетах незавершенных расчетов. Менее 1% активов нетто приходится на основные средства и нематериальные активы.

Кредитный портфель — 31,7 млрд рублей, почти полностью сформирован займами, предоставленными юридическим лицам (розничные ссуды в основном представлены кредитами сотрудникам банка). С начала 2018 года объем совокупного кредитного портфеля сократился на 15,6%, полностью за счет кредитов юрлицам. Просроченная задолженность в портфеле традиционно отсутствует, резервами покрыто 3,8% всех ссуд, при этом имущество в залоге практически полностью отсутствует (покрывается лишь 3,3% совокупного кредитного портфеля). Согласно отчетности по МСФО, в 2017 году доля кредитов, предоставленных коммерческим клиентам из сегмента «Природные ресурсы», сократилась с 45,8% до 18,4% от совокупного кредитного портфеля. При этом крупнейшим кредитуемым сегментом на конец 2017 года стали «Общие отрасли» с долей в 33,8% от всех кредитов (на начало 2017 года — 27,8%). Банк также активно кредитует финансовые учреждения, не являющиеся банками — 6,8% (годом ранее — 8,1%), компании отрасли услуг — 10,6% (2,5%) и коммунальных услуг — 8,0% (8,7%), продуктов питания, напитков и товаров личной гигиены — 6,9% (3,6%). Согласно отчетности по МСФО, на конец 2017 года банк обслуживал трех заемщиков, остатки по кредитам каждого из которых превышали 10% собственного капитала банка. Общая сумма задолженности данных заемщиков составляла 20,3 млрд рублей, или 48% от совокупного объема кредитов клиентам до вычета резерва на возможные потери. В структуре кредитного портфеля преобладают долгосрочные займы — со сроком погашения свыше трех лет.

Вложения в ценные бумаги — 22,2 млрд рублей, с начала 2018 года показали снижение на 14,6%. Портфель ценных бумаг на 77% представлен гособлигациями, оставшаяся часть распределена между облигациями корпоративных эмитентов и еврооблигациями. Доля бумаг, переданных на отчетную дату в залог по сделкам РЕПО, совсем небольшая — 6,8%. Торговые обороты по сделкам с ценными бумагами за последние месяцы составляли 0,7—4,3 млрд рублей.

На рынке межбанковского кредитования финансовое учреждение выступает преимущественно нетто-кредитором, размещая избыточный объем ликвидности в заметных объемах. Обороты по размещению с начала 2018 года составляли от 1 трлн до 2 трлн рублей ежемесячно. Банк прежде всего кредитует российских контрагентов на короткие сроки, а также размещает МБК в зарубежных банках и на депозите в ЦБ РФ. Также фининститут активен в привлечении средств от российских банков, зарубежных контрагентов и от ЦБ РФ. Обороты по привлечению составляли за соответствующий период 0,5—1,0 трлн рублей в месяц. Банк достаточно активно работает на рынке Forex, выступая маркетмейкером с оборотами по валютным операциям в диапазоне 3,0—4,0 трлн рублей ежемесячно.

За январь — июль 2018 года ИНГ Банк заработал 1,7 млрд рублей чистой прибыли против 1,5 млрд рублей прибыли за соответствующий период 2017 года. Чистая прибыль за весь 2017 год составила 2,9 млрд рублей.

Совет директоров: Эрнст Хофф (председатель), Катерина Сапожникова, Марк Балтуссен, Михель де Хаан, Стефан Верховен, Ерун Вос, Пшемыслав Чижески.

Правление: Михаил Чайкин (председатель), Наталья Лондаренко (главный бухгалтер), Олег Крылов, Игорь Смирнов, Дмитрий Савинов, Виктор Деменцев.

* ING Group ─ международная финансовая корпорация голландского происхождения со 150-летней историей. Группа представлена более чем в 40 странах мира и обслуживает порядка 38,2 млн клиентов, предоставляя традиционные банковские услуги, инвестиционные и страховые услуги, а также пенсионное обслуживание. Численность сотрудников группы превышает 51 тыс. человек.

В Нидерландах и Бельгии группа работает в основном с крупными корпорациями, предоставляет полный спектр услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и инвестиционное банковское обслуживание. В других регионах мира ключевыми направлениями деятельности группы является структурное финансирование, операции на финансовых рынках, РКО, а также лизинг. В структуру группы также входит ING Real Estate — крупнейшая в мире компания по управлению недвижимостью.

Розничные банковские продукты группа предлагает физическим лицам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Польше, Румынии, Турции, Индии, Таиланде и Китае. ING Direct предлагает розничные продукты (депозиты, ипотечные кредиты, текущие счета, инвестиционные продукты и потребительские кредиты) в сети Интернет в Канаде, Испании, Австралии, Франции, Италии, Германии, Великобритании и Австрии. В число направлений деятельности группы входит также страховой бизнес и инвестиционный менеджмент.

Чистые совокупные активы ING Group по МСФО на 30 июня 2018 года составили 905,98 млрд евро (+7,2% с начала 2018 года), собственный капитал ─ 50,7 млрд евро (+1,2%), депозиты и средства клиентов — 556,7 млрд евро (+3,1%), кредиты клиентам — 587,4 млрд евро (+3,9%), чистая прибыль за шесть месяцев 2018 года — 2,7 млрд евро (+5,6% по сравнению с чистой прибылью за соответствующий период 2017 года).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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