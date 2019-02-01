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Кредитные карты Ренессанс Кредитизменить банк
1 кредитная карта
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка «Ренессанс Кредит»
Оценка: 5
Понадобилось срочно купить дорогой гаджет... Скидок не было, но была возможность покупки в кредит без переплаты и первого взноса на два года. Сидящих менеджеров в зале даже не... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Удобный банк, в качестве обслуживания, приятный и доброжелательный персонал, оформлял кредит на ул. Сормовской, упростили чаем, подарили очаровательные улыбки. Если по делу, то... Весь отзыв
158 391
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