Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Абсолют Банкизменить банк
6 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|19%
|до 650 000
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|19%
|до 5 000
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|19%
|до 5 000
|до 56 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|до 100 000
|—
|
требуется
см. условия
|доллар США
|20%
|до 800
|—
|
требуется
см. условия
|евро
|20%
|до 700
|—
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|до 50 000
|—
|
требуется
см. условия
|доллар США
|20%
|до 1 000
|—
|
требуется
см. условия
|евро
|20%
|до 1 000
|—
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|до 150 000
|—
|
требуется
см. условия
|доллар США
|20%
|до 2 000
|—
|
требуется
см. условия
|евро
|20%
|до 2 000
|—
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|до 1 000 000
|—
|
требуется
см. условия
|доллар США
|20%
|до 15 000
|—
|
требуется
см. условия
|евро
|20%
|до 15 000
|—
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|до 300 000
|—
|
требуется
см. условия
|доллар США
|20%
|до 3 000
|—
|
требуется
см. условия
|евро
|20%
|до 3 000
|—
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Абсолют Банка
Оценка: 4
Почитал я тут отзывы и проблемы, с которыми люди приходят. Решил высказать свою точку зрения, раз Абсолют тут присутствует и реагирует. Являюсь клиентом банка уже несколько лет. Не... Весь отзыв
Оценка: 5
Обслуживаюсь в офисе в Сокольниках. Недавно переоформляла кредитку. Все быстро и удобно. За месяц до окончания срока действия карты получила СМС-ку о необходимости перевыпуска... Весь отзыв
59 774
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