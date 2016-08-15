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Кредитные карты Абсолют Банк

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6 кредитных карт

Visa Platinum — Абсолют Банк
Кредитная Visa Rewards
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19% до 650 000 до 56 дней требуется
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доллар США 19% до 5 000 до 56 дней требуется
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евро 19% до 5 000 до 56 дней требуется
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Visa Classic — Абсолют Банк
С овердрафтом
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 100 000 требуется
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доллар США 20% до 800 требуется
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евро 20% до 700 требуется
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Visa Electron — Абсолют Банк
С овердрафтом Electron
Visa Electron
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 50 000 требуется
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доллар США 20% до 1 000 требуется
см. условия
евро 20% до 1 000 требуется
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Visa Gold — Абсолют Банк
С овердрафтом Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 150 000 требуется
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доллар США 20% до 2 000 требуется
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евро 20% до 2 000 требуется
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Visa Infinite — Абсолют Банк
С овердрафтом Infinite (для VIP)
Visa Infinite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 1 000 000 требуется
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доллар США 20% до 15 000 требуется
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евро 20% до 15 000 требуется
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Visa Platinum — Абсолют Банк
С овердрафтом Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 300 000 требуется
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доллар США 20% до 3 000 требуется
см. условия
евро 20% до 3 000 требуется
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Абсолют Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Зашла в банк для получения информации (Ищу банк для получения кредита по ипотечной программе). Меня встретила и обслуживала Юлия Софронова (К сожалению, не помню её отчества... Весь отзыв
Все отзывы
59 774

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