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Абсолют Банк был зарегистрирован в апреле 1993 года. Основными владельцами долгое время являлись московские предприниматели Александр Светаков, Глеб Галин и Андрей Трусков*.

Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка) вошла в состав акционеров «Абсолюта» в декабре 2005 года, выкупив 7,51% акций за 10 млн долларов США. В апреле 2007 года 92,5% акций банка приобрела бельгийская финансовая группа KBC по цене 3,8—4,1 капитала (1 млрд долларов США). Данная сделка до сих пор является одной из самых дорогих для российского банковского рынка слияний и поглощений.

Впоследствии KBC Group получила Абсолют Банк в полный контроль. В конце 2012 года группа, следуя указаниям Европейского ЦБ, начала давно запланированную сделку по продаже Абсолют Банка, которая была закрыта в мае 2013 года после согласования с Банком России. Согласно озвученным ранее условиям сделки, аффилированные с «Благосостоянием» компании должны были не только заплатить за акции Абсолют Банка 300 млн евро, но и предоставить ему фондирование на 700 млн евро (около 28 млрд рублей).

Осенью 2013 года стало известно о запланированной сделке по присоединению банка «КИТ Финанс» (контрольный пакет которого также принадлежит НПФ «Благосостояние») к Абсолют Банку. Официальная процедура объединения была запущена в начале 2014 года, и к концу апреля того же года сделка была закрыта. С 18 апреля 2014 года объединенный банк начал свою работу под брендом «Абсолют». Контроль над объединенным банком АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) сохранился за НПФ «Благосостояние». В ходе процесса реорганизации была проведена дополнительная эмиссия 69 705 428 штук обыкновенных акций банка номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Таким образом, уставный капитал Абсолют банка был увеличен с 2 455 млн рублей до 3 152 млн рублей. Акции размещены путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк».

В апреле 2015 года совет директоров АСВ одобрил заявку банка на получение 6 млрд рублей через механизм ОФЗ. В июле 2015 года банк получил ОФЗ в сумме 6 млрд рублей, увеличив таким образом капитал второго уровня, рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ и Базельского комитета. Полученные средства были направлены на расширение кредитования корпоративных заемщиков и ипотеки.

С декабря 2015 года Абсолют Банк участвует в процессе оздоровления ПАО «Балтинвестбанк». В рамках проведения данных мероприятий АСВ предоставило банку кредит в размере 11 млрд рублей под 0,51% годовых сроком на десять лет.

На текущий момент НПФ «Благосостояние» через дочерние и зависимые структуры (ПАО «Объединенные кредитные системы», АО «УК Тринфико», АО «УК ТФГ», ЗАО «Лидер» и др.) контролирует свыше 90% акций в капитале Абсолют Банка.

Головной офис кредитной организации расположен в Москве. По состоянию на 1 октября 2017 года региональная сеть банка насчитывала пять филиалов и 44 внутренних структурных подразделения, расположенных на территории 21 субъекта РФ (в том числе в Санкт-Петербурге, Челябинске, Перми, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, Омске, Кемерове, Магнитогорске, Стерлитамаке и Тольятти). К услугам клиентов свыше ста банкоматов и 40 устройств ПВН. По последним доступным данным, средняя численность персонала банка превышала 2 тыс. человек.

В пояснительной информации к отчетности за девять месяцев 2017 года банк отмечает, что ориентирован на обслуживание предприятий среднего бизнеса, их владельцев и сотрудников, а также состоятельных частных клиентов. Услуги кредитной организации для корпоративного бизнеса представлены РКО, кредитованием, дистанционным обслуживанием, эквайрингом, корпоративными картами и зарплатными проектами, инкассацией, конверсионными операциями, торговым и проектным финансированием, лизингом и факторингом, программами кредитования МСП Банка, банковским сопровождением контрактов, выдачей гарантий и аккредитивов, размещением средств, инвестиционными услугами. Частным лицам (в том числе и через линейку ПАО «Балтинвестбанк») предлагаются кредиты наличными, ипотека (в том числе с господдержкой) и автокредиты, вклады и инвестиционные услуги, банковские карты (MasterCard и Visa), платежи и денежные переводы.

По данным годового отчета банка за 2016 год, общее количество клиентов кредитной организации в корпоративном бизнесе составляло на конец года 55,5 тыс., в розничном бизнесе — 255,3 тыс. клиентов (в том числе ипотечных клиентов — 39,3 тыс.), в блоке частного банковского обслуживания — 2,2 тыс. клиентов. Среди крупнейших клиентов в корпоративном кредитном портфеле банк в годовом отчете выделял ЮГ Энерго, группы компаний «Метафракс», ЛСР, «Ладога», «Кортрос», Vesper, «Конар», OCS, ПГК, «Мосгипротранс», «Русал», «Славнефть», «ТЭК Мосэнерго», «Самаратранснефть-Терминал», «Нефтегазиндустрия», «Антипинский НПЗ», «Сережа», «Астерос», а также КНГК, ЧТПЗ, ПАО «МТС». Абсолют Банк продолжает расширять взаимодействие с ОАО «РЖД» и его дочерними и зависимыми организациями. В частности, в 2016 году АО «ФГК» начало размещать временно свободные средства на срочные инструменты в банке. Приоритетными направлениями работы для банка в партнерстве с РЖД являются факторинг поставщиков и подрядчиков ОАО «РЖД», предоставление дочерним и зависимым компаниям ОАО «РЖД» лизинговых продуктов через лизинговую компанию. Банк также сотрудничает с такими дочерними и зависимыми компаниями ОАО «РЖД» как АО «РЖД Логистика», АО «ТД РЖД», АО «ТрансКонтейнер», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ОАО «ЭЛТЕЗА», ООО «ОРЦВ», Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД», ОАО «НИИАС» и т. д. Кроме того, Абсолют Банк на постоянной основе сотрудничает с крупнейшими частными ж/д операторами. В числе корпоративных клиентов на сайте банка также упоминаются ГУП МО «Мособлгаз», сеть магазинов «Старик Хоттабыч», ГК «Карло Пазолини», ООО «Независимое бюро ипотечного кредитования», ОАО «Борский трубный завод», компания «Ренессанс страхование», компания «Рив Гош», «Белая Дача», «Кредитный и финансовый консультант» и др.

С февраля 2017 года по февраль 2018 года объем нетто-активов фининститута незначительно сократился (-1,3%), составив 269,5 млрд рублей. В структуре пассивов в течение указанного периода наблюдалось погашение срочных депозитов корпоративных клиентов, задолженности перед ЦБ и облигаций банка. Сокращение данных обязательств было компенсировано притоком вкладов физлиц и средств на расчетные счета и краткосрочные депозиты корпоративных клиентов. В структуре активов было отмечено сокращение корпоративного кредитования и высоколиквидных активов при одновременном увеличении портфелей выданных МБК и розничных кредитов.

Пассивы банка довольно хорошо диверсифицированы по источникам привлечения. На текущий момент основную часть ресурсной базы в виде трети от пассивов формируют депозиты физлиц, существенную часть которых составляют средства, привлеченные на сроки от одного года до трех лет. Средства предприятий и организаций (28,1% от пассивов) представлены преимущественно остатками на расчетных счетах и краткосрочными депозитами. Привлеченные МБК (преимущественно от российских банков на срок до 30 дней) — 18,2%, выпущенные банком долговые ценные бумаги (преимущественно облигации) — 3,2%.

Оставшаяся часть пассивов в основном сформирована собственным капиталом, достаточность которого в соответствии с требованиями ЦБ находилась на комфортном уровне — 12,6% по нормативу Н1.0 при минимуме в 8%. Нормативы ликвидности банка находятся на достаточном уровне, однако доля фактических высоколиквидных активов (остатки в кассе и на корсчетах) минимальная — 2,8% от активов, или 4,5% от совокупного объема клиентских средств. Клиентская база банка активная, обороты по счетам клиентов в 2017 году преимущественно находились в диапазоне 350—700 млрд рублей ежемесячно. Отраслевая структура клиентских средств юридических лиц в основном традиционно представлена такими сегментами, как финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, строительство.

В структуре активов почти половину формирует кредитный портфель, еще четверть приходится на портфель ценных бумаг, выданные межбанковские кредиты — 11,8%, высоколиквидные активы (остатки на корсчете в ЦБ, в кассе и на корсчетах у банков-нерезидентов) — 2,8%, прочие активы — 5,3%, основные средства и нематериальные активы — 1,3%.

Кредитный портфель банка за рассмотренный период сократился на 3,7%, составив к началу февраля 2018 года 131,0 млрд рублей. В составе портфеля доминируют ссуды, выданные юрлицам, однако их преобладание за последний год несколько сократилось. Если год назад доля корпоративных кредитов в совокупном портфеле составляла 65%, то к отчетной дате сократилась до 55,5%. За прошедший год объем портфеля юрлиц снизился на 17,7%, тогда как розничный портфель вырос на 22,2%. Просрочка по совокупному портфелю за рассмотренный период сократилась более чем на 20%, ее доля в портфеле снизилась с 6,2% до 5,0%. Уровень резервирования портфеля превышает 10% и почти не изменился за год. Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества показал незначительный рост — до 71,4%. Согласно отчетности банка по МСФО, доля крупнейших заемщиков в структуре кредитного портфеля банка на 30 сентября 2017 года составляла 20,6% от совокупного кредитного портфеля (на начало 2017 года — 21,7%). Отраслевая структура портфеля сформирована производством, строительством, торговлей, финансовыми услугами, недвижимостью и сельским хозяйством.

За рассмотренный период вложения в ценные бумаги сократились на 5,5% — до 66,3 млрд рублей. Портфель в значительной мере представлен вложениями в облигации, основная часть которых на начало февраля 2018 года была передана в РЕПО, а оставшаяся «свободная» часть представляла собой в основном российские корпоративные облигации. Также в структуре вложений банка присутствуют паи инвестиционных фондов. Обороты по сделкам РЕПО довольно высокие, за последние месяцы находились в диапазоне 0,3—0,6 трлн рублей.

Банк является активным участником российского рынка межбанковских кредитов, выступая преимущественно в роли нетто-заемщика. Выступает маркетмейкером на рынке Forex. Обороты по валютным операциям за последний год составляли 0,3—0,8 трлн рублей.

По итогам 2017 года банк понес чистый убыток в размере 4,2 млрд рублей, вдвое сократив убыток предыдущего года. За январь 2018 года банк успел заработать 186,0 млн рублей. Основными расходами банка в 2017 году, оказавшими давление на финансовый результат, стали расходы на содержание персонала, расходы по создание резервов, чистый убыток от операций с валютой и расходы по статье «другие расходы».

Совет директоров: Анатолий Милюков (председатель), Андрей Голиков, Вартан Диланян, Константин Люльчев, Татьяна Ушкова, Инга Царенкова, Константин Черкасов.

Правление: Татьяна Ушкова (председатель), Андрей Богуславский, Наталья Капинос, Владислав Полтавский, Анатолий Фогельгезанг, Кирилл Болтромюк.

* После изменений в структуре акционеров, произошедших в начале 2007 года, доля Александра Светакова увеличилась до 51,58% акций. Долей в 40,91% владели Глеб Галин, Андрей Трусков, старший зампред Михаил Сердцев и исполнительный директор группы «Абсолют» Андрей Косолапов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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