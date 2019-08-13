Бесплатные дебетовые карты в банке Тинькофф Банк

Banki.ru — удобный в использовании и чрезвычайно информативный онлайн-сервис. С его помощью вы можете получить дебетовую карту Тинькофф Банка — надежной кредитно-финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Вся информация, представленная на его страницах, доступна в режиме 24/7, поэтому вы можете искать ответы на интересующие вас вопросы в подходящее вам время. Она регулярно проверяется и своевременно корректируется, что обеспечивает ее точность и актуальность.

Пластик, о котором идет речь — широко востребованный банковский продукт. Он позволяет:

оплачивать товары и услуги;

снимать наличные в банкоматах;

совершать покупки в интернет-магазинах;

переводить деньги с одного счета на другой.

Им удобно пользоваться, а финансовые операции проходят совершенно безопасно.

Бесплатный выпуск

За получение такого пластика не надо платить. Также большинство программ предполагает бесплатное обслуживание в течение первых двенадцати месяцев. Комиссия взимается только за второй и последующие годы.

Выберите вариант с наиболее выгодными условиями

Подробную информацию о предложениях и их условиях вы найдете на нашем сайте. Рекомендуем внимательно изучить основные характеристики всех программ:

стоимость годового обслуживания;

размер процентов, начисляемых на остаток;

наличие или отсутствие опции Cash Back;

бонусы и специфику их использования (если они предусмотрены);

степень популярности.

Функция сортировки по вышеперечисленным критериям поможет вам сэкономить время и упростит процесс поиска.

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