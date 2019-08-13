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Бесплатные дебетовые карты в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 1 188 до 5% нет
82 заявки
Visa Classic
 до 6% 0 - 1 188 нет
  • игры
нет 0 - 3 588 есть
  • для путешествий
2 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в банке Тинькофф Банк в городах:

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Banki.ru — удобный в использовании и чрезвычайно информативный онлайн-сервис. С его помощью вы можете получить дебетовую карту Тинькофф Банка — надежной кредитно-финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Вся информация, представленная на его страницах, доступна в режиме 24/7, поэтому вы можете искать ответы на интересующие вас вопросы в подходящее вам время. Она регулярно проверяется и своевременно корректируется, что обеспечивает ее точность и актуальность.

Пластик, о котором идет речь — широко востребованный банковский продукт. Он позволяет:

  • оплачивать товары и услуги;
  • снимать наличные в банкоматах;
  • совершать покупки в интернет-магазинах;
  • переводить деньги с одного счета на другой.

    • Им удобно пользоваться, а финансовые операции проходят совершенно безопасно.

    Бесплатный выпуск

    За получение такого пластика не надо платить. Также большинство программ предполагает бесплатное обслуживание в течение первых двенадцати месяцев. Комиссия взимается только за второй и последующие годы.

    Выберите вариант с наиболее выгодными условиями

    Подробную информацию о предложениях и их условиях вы найдете на нашем сайте. Рекомендуем внимательно изучить основные характеристики всех программ:

  • стоимость годового обслуживания;
  • размер процентов, начисляемых на остаток;
  • наличие или отсутствие опции Cash Back;
  • бонусы и специфику их использования (если они предусмотрены);
  • степень популярности.

    • Функция сортировки по вышеперечисленным критериям поможет вам сэкономить время и упростит процесс поиска.

    Также советуем обратить внимание на отзывы, оставленные людьми, ставшими клиентами банка и решившими поделиться опытом использования его продуктов.

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