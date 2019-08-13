Бесплатные дебетовые карты в банке Тинькофф Банк

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
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82 заявки
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Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 188
|нет
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Mastercard World
|нет
|0 - 3 588
|есть
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2 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
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Пластик, о котором идет речь — широко востребованный банковский продукт. Он позволяет:
Им удобно пользоваться, а финансовые операции проходят совершенно безопасно.
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За получение такого пластика не надо платить. Также большинство программ предполагает бесплатное обслуживание в течение первых двенадцати месяцев. Комиссия взимается только за второй и последующие годы.
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