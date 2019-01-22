подключается на выбор:

программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: * 1 балл за каждые 50 руб. покупок; * макс. 4 000 баллов в месяц; * срок действия баллов - 12 месяцев

программа Время в подарок: раз в месяц начисление бонусов на счет мобильного телефона в размере 0,5% от суммы покупок - минимум 10 руб., максимум 3 000 руб. Подключение 10 руб.; ежемесячная комиссия 5 руб.