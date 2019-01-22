Вход
Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Мир

Мир — Банк Уралсиб
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 299 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип

Samsung pay / Google Pay / Apple Pay

Бонусы
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий

подключается на выбор:

программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: * 1 балл за каждые 50 руб. покупок; * макс. 4 000 баллов в месяц; * срок действия баллов - 12 месяцев

программа Время в подарок: раз в месяц начисление бонусов на счет мобильного телефона в размере 0,5% от суммы покупок - минимум 10 руб., максимум 3 000 руб. Подключение 10 руб.; ежемесячная комиссия 5 руб.

Выпуск и обслуживание
0 - 299 ₽

бесплатно для пенсионеров и льготников

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7% / 0% для льготных категорий граждан

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно)
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка Банка России
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых банкоматах;
  • бонусная программа на выбор
Минусы
  • комиссия за выдачу наличных в ПВН банка (искл. пенсионеры и льготники)
Особые ограничения
  • бесплатное обслуживание карты доступно льготным категориям граждан, определенным на федеральном уровне
Дата актуализации
22.01.2019 18:48
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 151 городе России
61 420
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба