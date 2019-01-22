Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир
Мир — Банк Уралсиб
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 299 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Samsung pay / Google Pay / Apple Pay
Бонусы
- другое
- благотворительность
- для путешествий
подключается на выбор:
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: * 1 балл за каждые 50 руб. покупок; * макс. 4 000 баллов в месяц; * срок действия баллов - 12 месяцев
программа Время в подарок: раз в месяц начисление бонусов на счет мобильного телефона в размере 0,5% от суммы покупок - минимум 10 руб., максимум 3 000 руб. Подключение 10 руб.; ежемесячная комиссия 5 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 299 ₽
бесплатно для пенсионеров и льготников
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7% / 0% для льготных категорий граждан
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка Банка России
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых банкоматах;
- бонусная программа на выбор
Минусы
- комиссия за выдачу наличных в ПВН банка (искл. пенсионеры и льготники)
Особые ограничения
- бесплатное обслуживание карты доступно льготным категориям граждан, определенным на федеральном уровне
Дата актуализации
22.01.2019 18:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 151 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба