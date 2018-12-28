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Дебетовые карты в Кубань Кредите

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Кубань Кредите. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

10 дебетовых карт

Visa Infinite — Кубань Кредит
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 19 900 нет нет
доллар США нет 260 нет нет
евро нет 260 нет нет
Visa Infinite — Кубань Кредит
Дебетовая Infinite Лайт
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 10 900 нет нет
доллар США нет 150 нет нет
евро нет 150 нет нет
Mastercard Gold — Кубань Кредит
Доходная
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 5 000 нет нет
Mastercard Standard — Кубань Кредит
Личная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Mastercard Gold — Кубань Кредит
Личная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 500 нет нет
доллар США нет 60 нет нет
евро нет 60 нет нет
Мир «Мир личная» — Кубань Кредит
Личная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
Мир Премиальная — Кубань Кредит
Мир Премиальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 есть нет
Visa Classic «Момент» — Кубань Кредит
Момент
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
Мир «Пенсионная» — Кубань Кредит
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4,5% 0 нет нет
Visa Classic «Пенсионная карта» — Кубань Кредит
С заботой о старшем поколении
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет
  • благотворительность
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Кубань Кредита

Оценка: 5
Много лет уже обслуживаюсь в этом банке, вот решил написать отзыв.
Как-то так получилось, что сотрудничество с банком Кубань Кредит сразу заладилось. Сначала держали с женой там... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Довольна обслуживанием в этом банке. Не всегда конечно сотрудники улыбаются во все 32 зуба, но по крайней мере ни разу не хамили. В этом банке у меня вклады, дебетовая карта... Весь отзыв
Все отзывы
8 657

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