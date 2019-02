Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1993 году в форме общества с ограниченной ответственностью. С декабря 2004 года кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2011 году произошло увеличение уставного капитала на 200 млн рублей — до 246,5 млн рублей.

Ключевым владельцем банка выступает председатель наблюдательного совета Виктор Бударин, контролирующий 84,50% в капитале кредитной организации напрямую и еще 2,39% через ЗАО «Кубанская марка». Небольшие доли контролируются родственниками основного владельца: член наблюдательного совета Елена Кандинер (супруга) — 5,60%, Вера Бударина (дочь) — 3,70%, Дмитрий Бударин (сын) — 3,00%. На акционеров-миноритариев приходится 0,81% акций общества. Виктор Бударин — акционер и председатель совета директоров ряда домостроительных комбинатов и проектных институтов. В частности, он является совладельцем строительно-инвестиционной компании «ОБД-Инвест», входящей в группу «ОБД», а также компании «Армавирский хлебопродукт», Новокубанского хлебокомбината и ряда других организаций.

Головной офис кредитной организации расположен в Краснодаре. Сеть подразделений включает в себя филиал в Москве, 74 дополнительных офиса, а также 67 операционных касс вне кассового узла, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея. Ранее банк был также представлен тремя подразделениями в Крыму, однако, проработав на его территории больше года, в июле 2015 года банк свернул работу последнего отделения и стал таким образом первым банком, покинувшим полуостров по собственному решению. Средняя численность персонала банка за шесть месяцев 2018 года — 2 451 человек (годом ранее — 2 321 человек). Собственная сеть банкоматов насчитывает 156 банкоматов и 91 терминал.

Частным клиентам банк предлагает потребительское и ипотечное кредитование, линейку вкладов, банковские карты (в том числе пенсионные) систем Visa, MasterCard и «Мир», денежные переводы (Contact, «Золотая Корона», Western Union, UNIStream, «Кубань Кредит Экспресс»), проведение платежей, аренду сейфовых ячеек, валютно-обменные операции, монеты из драгоценных металлов, дистанционное обслуживание и др.

Корпоративным клиентам доступно РКО, кредитование и банковские гарантии, размещение средств на депозиты, зарплатные проекты, эквайринг, конверсионные операции, валютный контроль, факторинг, дистанционное обслуживание и др. С 2012 года банк является партнером АО «МСП Банк» по программе кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а в сентябре 2017 года банк был выбран в качестве уполномоченного для участия в механизме льготного кредитования аграриев. Всего банк обслуживает порядка 300 тыс. физических лиц и около 30 тыс. юридических лиц.

В числе клиентов банка АО «50 Лет Октября», ОАО «Агрокомплекс Губское», ОАО «Агроном», АО «Агрообъединение Кубань», АО «Белагро», ОАО «Ильский завод Утяжелитель — НПО «Бурение», ЗАО «Колос», АО «Комбинат Дары Кубани», ОАО «Краснодарский завод Нефтемаш», ЗАО «Кубанская марка», ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат», АО «Москапстройинжиниринг», ОАО «Сельхозхимия», АО «Тбилисскаягазстрой» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 7,1% (или 6,3 млрд рублей), составив 94,8 млрд рублей на 01.08.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 63,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 64,1% до 63,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,6 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах не изменилась (18,4%), при этом их номинальный объем увеличился на 1,2 млрд рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 10,6 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,1% (или 312,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 11,1% и 88,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,05% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 63,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 86,8% и 13,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 61,3% до 63,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,2 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 18,1% до 19,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,1 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 5% до 4,2%, при этом их номинальный объем сократился на 434,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7% до 4,9%, при этом их номинальный объем сократился на 1,5 млрд рублей;

• доля основных средств сократилась c 6,1% до 5,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 126,3 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 2,5% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 220,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 60,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 6,2 млрд рублей (или 11,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 80%. Согласно отчетности банка по РСБУ за первое полугодие 2018 года, корпоративные заемщики банка преимущественно осуществляют деятельность в отраслях строительства (38,7%), сельского хозяйства (21,8%), производства (14,3%) и торговли (14,1%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 71,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 1,5% до 1,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 66,9 млрд рублей (110,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 4 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.08.2018 составляет 529,8 млн рублей, из которых 409,6 млн рублей приходится на кредиты, полученные от ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 22,4 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,5 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 525,2 млн рублей.

Наблюдательный совет: Виктор Бударин (председатель), Евгений Воронцов, Евгения Гамбарян, Сергей Геращенко, Елена Кандинер, Нина Чупрынникова, Виктор Шелемин.

Правление: Нина Чупрынникова (председатель), Елена Осадская, Елена Шаталова, Александр Калинич, Артур Алексеев, Галина Гутенева, Марина Караулова, Наталья Шеремет, Елена Белоусова, Лариа Борисенко (главный бухгалтер), Сергей Николин.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru