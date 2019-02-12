Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью — один из самых активно развивающихся банков Краснодарского края, успешно работающий на финансовом рынке региона с 1993 года. Генеральная лицензия № 2518 Банка России.

Широкая сеть из 65 дополнительных, 3 операционных офисов, 73 операционных касс вне кассового узла, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея позволяет Банку сотрудничать с организациями всех форм собственности, предпринимателями и населением, расширяя своё влияние на кредитно-финансовом рынке Кубани. Помимо этого в крае работает более 140 касс по приему платежей от населения, более 80 валютно-операционных касс,более 70 пунктов денежных переводов Western Union, Юнистрим, Золотая Корона, CONTACT, Кубань Кредит — Экспресс, в том числе круглосуточно по адресам: г. Краснодар, ул. Красноармейская, дом № 32 и в Аэропорту г. Краснодара.

Также действуют более 110 пунктов выдачи наличных по банковским картам и более 180 банкоматов. Банк «Кубань Кредит», активно развиваясь, постоянно внедряет новые компьютерные технологии. Создан и активно работает информационный сайт банка и другие онлайновые продукты.

В настоящее время банк «Кубань Кредит» предоставляет широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам.

В банке «Кубань Кредит» создан значительный организационный, интеллектуальный, технический и финансовый потенциал. Банк имеет устойчивое положение на финансовом рынке Кубани, обладает высокой ликвидностью активов, динамичным ростом основных показателей, стабильной клиентской базой. Банк «Кубань Кредит» входит в основные профессиональные банковские и деловые сообщества, Банк является членом Ассоциации российских банков (АРБ), членом Ассоциации региональных банков «Россия», членом Краснодарской торгово-промышленной палаты.

КБ «Кубань Кредит» ООО получил свидетельство № 269 от 09.12.2004 года о внесении его в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

КБ «Кубань Кредит» ООО присоединяется к Кодексу этических принципов банковского дела, разработанному Ассоциацией Российских банков, как к акту саморегулирования деятельности банковского сообщества Российской Федерации на основе норм деловой этики и финансового права. КБ «Кубань Кредит» ООО добровольно соглашается руководствоваться в своей практике настоящим Кодексом, исходя из долгосрочных интересов банковского сектора российской экономики и требований цивилизованных рыночных отношений.

Банк «Кубань Кредит» располагает солидным опытом и твёрдой волей для плодотворной работы на перспективу. Банк открыт для новых предложений о сотрудничестве!

С 2012 года партнер ОАО «МСП Банк», Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью осуществляет кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет целевых ресурсов открытого акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью осуществляет кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства за счет целевых ресурсов открытого акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») по кредитному продукту для субъектов МСП «МСП — Маневр». Информация о Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства представлена на официальном сайте ОАО «МСП Банк» www.mspbank.ru.

Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью осуществляет кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства за счет целевых ресурсов открытого акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») по кредитному продукту для субъектов МСП «Микрокредит МСП». Информация о Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства представлена на официальном сайте ОАО «МСП Банк» www.mspbank.ru.