3 кредитные карты

Большой cash back Mastercard World Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 24,9% до 1 000 000 до 55 дней не требуется Молния Mastercard World Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 27,5% до 300 000 до 55 дней не требуется Понятная Mastercard Unembossed , Mastercard Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 27,5% до 300 000 до 55 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.