Оценка: Проверяется
Кредитные карты ОТП Банкизменить банк
3 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 24,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27,5%
|до 300 000
|до 55 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах ОТП Банка
Оценка: 4 Проверяется
24.11.2018 в 17:30 обратился в офис обслуживания по ул. Декабристов, 85б для оформления кредитной карты Большой cashback (категория семейная). Народу в офисе не было. На... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
Опишу свой личный опыт.
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