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Кредитные карты ОТП Банк

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3 кредитные карты

Mastercard World «Можно всё!» — ОТП Банк
Большой cash back
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24,9% до 1 000 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «Молния» — ОТП Банк
Молния
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27,5% до 300 000 до 55 дней не требуется
Mastercard Gold «Понятная карта» — ОТП Банк
Понятная
Mastercard Unembossed , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27,5% до 300 000 до 55 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах ОТП Банка

Оценка: 4 Проверяется
24.11.2018 в 17:30 обратился в офис обслуживания по ул. Декабристов, 85б для оформления кредитной карты Большой cashback (категория семейная). Народу в офисе не было. На... Весь отзыв
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