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Займ на банковский счет мгновенно круглосуточно без отказа

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Найдено 19 предложений Обновлено 01.05.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
4 356 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 728 заявок
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
6 071 заявка
Смарт До Зарплаты
0,5%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 091 заявка
Легкий платеж Саммит
0,52%
100 000
364 дня
раз в две недели
онлайн-заявка
2 072 заявки
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
832 заявки
ПТС-займ CarMoney
0,08%
1 000 000
1824 дня
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
287 заявок
Кредит на ноль Экофинанс
0%
30 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
140 заявок
Краткосрочный заем Конга
0%
20 000
30 дней
аннуитетные платежи
Онлайн Смсфинанс
0%
30 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
4 883 заявки
Предложения 1–10 из 19
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Микрофинансовая компания списала клиентам полмиллиона рублей долгов и предложила ЦБ распространить эту практику на весь рынок. Какие заемщики заслуживают «прощения» и во что выльется эта идея?

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Бывают ситуации, когда деньги могут понадобиться срочно, и времени на сбор справок с работы и посещение офиса банка нет. Тогда на помощь придут микрофинансовые организации, которые быстро и без бумажной волокиты оформят заем и переведут на счет. Перевод ссуды – один из способов выдачи денежных средств, наряду с классической выдачей наличных в отделении, системами денежных переводов, электронным кошельком.

Таким образом, для получения заемных денежных средств даже не потребуется выходить из дома. Удобство такого способа оформления состоит не только в отсутствии необходимости посещения офиса МФО, но и в том, что получить деньги на счет в банке можно круглосуточно.

Для получения ссуды нужно совершить несколько несложных действий: на интернет-сайте микрофинансовой организации заполнить заявление на получение денег в долг, ввести банковские реквизиты, чтобы запрашиваемая сумма была переведена на расчетный счет, выразить согласие с условиями договора установленным способом (например, с помощью смс).

Обслуживание ссуд от МФО дороже банковского кредита, но вероятность получения денег гораздо выше, т.к. МФО проводят менее строгие проверки, чем банки.

Получить деньги поможет портал Банки.ру! Мы собрали для Вас лучшие предложения микрофинансовых организаций, Вам остается только заполнить заявку и получить ссуду онлайн.