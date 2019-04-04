Бывают ситуации, когда деньги могут понадобиться срочно, и времени на сбор справок с работы и посещение офиса банка нет. Тогда на помощь придут микрофинансовые организации, которые быстро и без бумажной волокиты оформят заем и переведут на счет. Перевод ссуды – один из способов выдачи денежных средств, наряду с классической выдачей наличных в отделении, системами денежных переводов, электронным кошельком.

Таким образом, для получения заемных денежных средств даже не потребуется выходить из дома. Удобство такого способа оформления состоит не только в отсутствии необходимости посещения офиса МФО, но и в том, что получить деньги на счет в банке можно круглосуточно.

Для получения ссуды нужно совершить несколько несложных действий: на интернет-сайте микрофинансовой организации заполнить заявление на получение денег в долг, ввести банковские реквизиты, чтобы запрашиваемая сумма была переведена на расчетный счет, выразить согласие с условиями договора установленным способом (например, с помощью смс).

Обслуживание ссуд от МФО дороже банковского кредита, но вероятность получения денег гораздо выше, т.к. МФО проводят менее строгие проверки, чем банки.



Получить деньги поможет портал Банки.ру! Мы собрали для Вас лучшие предложения микрофинансовых организаций, Вам остается только заполнить заявку и получить ссуду онлайн.

