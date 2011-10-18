Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «ФК Открытие» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,55%
|1 250 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2,57%
|1 000
|367 дней
|Евро
|0,3%
|1 000
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,63%
|1 250 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,97%
|1 250 000
|367 дней
|
|Доллар США
|3,44%
|1 000
|367 дней
|Евро
|0,5%
|1 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,53%
|50 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,3%
|1 250 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,27%
|1 250 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,09%
|1 000
|367 дней
|Евро
|0,2%
|1 000
|181 день
Похожие продукты других банков: Банк Зенит, Банк ДОМ.РФ, Экспобанк.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%