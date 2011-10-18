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Вклады Сибсоцбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Сибсоцбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,37% 50 000 540 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 10 000 730 дней
  • выплата процентов ежегодно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 500 000 368 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 3 000 736 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2,8% 30 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,8% 30 000 730 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 3 000 368 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 100 3 года 1 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Сибсоцбанка

При подборе выгодных вкладов Сибсоцбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Сибсоцбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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