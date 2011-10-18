Вход

Вклады банка «Долинск»

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Долинск» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

7 вкладов
VIP
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 000 000 100 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2% 35 000 100 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 5 000 000 200 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,05% 1 000 000 100 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,05% 35 000 100 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 100 000 270 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 100 000 270 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,1% 10 000 180 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 10 000 100 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,2% 300 100 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
10 315

Похожие продукты других банков: Актив Банк, Чувашкредитпромбанк, Энерготрансбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Долинск
лицензия № 857

Продукты банка

Рейтинги

Вклады банка «Долинск»

При подборе выгодных вкладов банка «Долинск» следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в банке «Долинск», можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

В других городах