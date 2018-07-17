Справка Banki.ru

Банк образован в ноябре 1990 года на базе Долинского отделения Промстройбанка. Основными учредителями выступили ведущие на тот момент предприятия Долинского района Сахалинской области, в их числе Долинский целлюлозно-бумажный завод, Дорожно-строительное управление № 3, рыбопромышленная корпорация «Стародубское», Углезаводский завод железобетонных изделий, Комбинат общественного питания. В декабре 1998 года уставный капитал кредитной организации был увеличен, и состав участников пополнился за счет крупнейших рыбодобывающих предприятий юга Сахалина. В апреле 1999 года был открыт филиал в городе Южно-Сахалинске, а год спустя в этот город переехал головной офис банка. В декабре 2001 года сменилась правовая форма кредитной организации — с ООО на ЗАО, в 2016 году — на АО. С ноября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.

На текущий момент акционерами банка являются дочери бывшего председателя наблюдательного совета Алла Буркова и Евгения Скомаровская (по 46,54%), Ольга Сахно (6,72%), акционеры-миноритарии (0,20%).

Помимо участия в капитале банка, Евгения Скомаровская в настоящее время возглавляет и контролирует южно-сахалинское ЗАО «Южный берег». Кроме того, Алла Буркова и Евгения Скомаровская владеют в равных долях ООО «Пасифик континент резот», специализирующееся на сдаче в наем нежилого имущества.

Сеть подразделений, помимо головного офиса в Южно-Сахалинске, включает в себя два дополнительных офиса — в Корсакове и Долинске. Численность персонала на 1 июля 2017 года составила 148 человек. Банк располагает 15 собственными банкоматами и тремя платежными терминалами.

Частным клиентам банк предлагает широкую линейку вкладов в рублях и валюте, программы кредитования (преимущественно потребительское и ипотечное), пластиковые карты системы MasterCard, интернет-банкинг, банковские сейфы и переводы без открытия счета. Юридическим лицам доступны кредитование, РКО, размещение средств на депозиты банка, интернет-банкинг, зарплатные проекты, услуги инкассации и документарные операции.

На 1 июля 2017 года, согласно последней доступной отчетности по МСФО, свыше половины кредитного портфеля банка (60%) приходилось на ссуды субъектам малого предпринимательства, ссуды корпоративным клиентам формировали 20,7%. В отраслевой структуре кредитов выделялись три крупнейшие отрасли: оптовая и розничная торговля, сектор недвижимости и строительства, производство. В отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года список крупнейших корпоративных вкладчиков банка включал в себя такие организации, как ГУП «Долинское ДРСУ», МУП «Южно-Курильский Докер», АО «Автодорпроект», ООО «ВМБ-Инвест», ЗАО «Долинский хлебокомбинат», ООО «Проектировщик-2», ЗАО «Южный берег», ЗАО «Истра» и ООО «Спецтехавтоотряд».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 5,4% (или 247,7 млн рублей), составив 4,4 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 38,9% до 39,9%, при этом их номинальный объем сократился на 54,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 48,1% до 44,5%, при этом их номинальный объем сократился на 274 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 408 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,7% (или 10,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 9,4% и 90,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,02% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 53% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 74% и 26% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 18% до 21%, при этом их номинальный объем увеличился на 86,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 55,8% до 53%, при этом их номинальный объем сократился на 261,4 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 17,6% до 17,2%, при этом их номинальный объем сократился на 61,9 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 7,4% до 7,8%, при этом их номинальный объем сократился на 743 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,2% до 1%, при этом их номинальный объем сократился на 10,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 914,7 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 86,8 млн рублей (или 10,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 77,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 75,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,1% до 3,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,8 млрд рублей (193,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 2,31 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 108,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 23,9 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 12,4 млн рублей.

Наблюдательный совет: Игорь Веремеенко (председатель), Алексей Сидоренко, Евгения Скомаровская, Татьяна Вдовина, Ольга Урес.

Правление: Алексей Сидоренко (председатель), Ольга Терина, Максим Лихолай, Лидия Суслова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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