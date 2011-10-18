Вход

Дебетовые карты в банке «Долинск»

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Долинск». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

MasterCard Gold — Долинск
Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 есть нет
доллар США нет 45 есть нет
MasterCard Unembossed «Maestro Instant issue» — Долинск
Maestro Instant Issue
Mastercard Maestro Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
доллар США нет 2 нет нет
MasterCard Mass — Долинск
Mastercard Mass
Mastercard Mass
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 есть нет
доллар США нет 12 есть нет
Mastercard Mass «Вокруг света» — Долинск
Вокруг света
Mastercard Mass
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 есть нет
Мир — Долинск
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
Мир (моментальная)
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
Мир — Долинск
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
1 799

Похожие продукты других банков: Чувашкредитпромбанк, Энерготрансбанк, Новобанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса