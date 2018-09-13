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Дебетовые карты в Фора-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Фора-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Visa Platinum «Всё включено» — Фора-Банк
Все включено Platinum промо
Visa Platinum
Только на Банки.ру
80 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 - 649 есть нет
Mastercard Gold «Все включено» — Фора-Банк
Всё включено
Visa Gold , Mastercard Gold
5 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 - 1 908 есть нет
Visa Platinum «Всё включено» — Фора-Банк
Всё включено Platinum
Visa Platinum
2 заявки за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 359 - 4 308 есть нет
Mastercard Standard — Фора-Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 9 нет нет
Mastercard Gold — Фора-Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 50 нет нет
евро нет 45 нет нет
Visa Platinum «Премиальная» — Фора-Банк
Премиальная
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6,5% 10 000 - 12 000 есть нет
доллар США нет 200 - 240 есть нет
евро нет 170 - 204 есть нет
Mastercard Virtual «Виртуальная карта» — Фора-Банк
Фора-Виртуал
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Mastercard Gold «Щедрое солнце» — Фора-Банк
Щедрое солнце
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 720 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Фора-Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день. Наслушавшись отзывов об отвратительном отношении сотрудников к клиентам "Бинбанка" хочу отметить работу сотрудников Обнинского филиала АКБ "Фора-Банк". Я по своей... Весь отзыв
Все отзывы
11 944

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