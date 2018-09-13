Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Фора-Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Фора-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
8 дебетовых карт
Все включено Platinum промо
Visa Platinum
80 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|0 - 649
|есть
|нет
Всё включено
Visa Gold , Mastercard Gold
5 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|0 - 1 908
|есть
|нет
Всё включено Platinum
Visa Platinum
2 заявки за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|359 - 4 308
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|600
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|10
|нет
|нет
|евро
|нет
|9
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|50
|нет
|нет
|евро
|нет
|45
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6,5%
|10 000 - 12 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|200 - 240
|есть
|нет
|евро
|нет
|170 - 204
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|720
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Фора-Банка
Оценка: 5
Доброго времени суток!
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11 944
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