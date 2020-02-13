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Дебетовые карты в Московском Индустриальном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Московском Индустриальном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

13 дебетовых карт

Visa Classic — Московский Индустриальный Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 600 нет нет
доллар США 0,5% 15 нет нет
евро 0,5% 15 нет нет
MasterCard Gold — Московский Индустриальный Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 2 000 нет нет
доллар США 0,5% 40 нет нет
евро 0,5% 40 нет нет
Mastercard Standard — Московский Индустриальный Банк
Дебетовая Unembossed
Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 150 нет нет
MasterCard Standard — Московский Индустриальный Банк
Исламская
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет
  • благотворительность
доллар США нет 15 нет
  • благотворительность
евро нет 10 нет
  • благотворительность
MasterCard Standard — Московский Индустриальный Банк
Карта паломника накопительная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • благотворительность
доллар США нет 0 нет
  • благотворительность
евро нет 0 нет
  • благотворительность
MasterCard Standard — Московский Индустриальный Банк
Карта паломника премиальная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 900 нет
  • благотворительность
доллар США нет 45 нет
  • благотворительность
евро нет 35 нет
  • благотворительность
Мир Классическая «Карта пенсионера» — Московский Индустриальный Банк
Карта пенсионера
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 есть нет
Мир Классическая — Московский Индустриальный Банк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 150 - 450 есть нет
Мир Премиальная — Московский Индустриальный Банк
Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 2 000 есть нет
Visa Platinum «Семейка» — Московский Индустриальный Банк
Семейка
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 268 есть нет
доллар США нет 0 - 30 есть нет
евро нет 0 - 30 есть нет
Mastercard Platinum — Московский Индустриальный Банк
Финансовая независимость
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 0 - 24 000 есть нет
доллар США 0,5% 0 - 420 есть нет
евро 0,5% 0 - 341 есть нет
Mastercard World Black Edition — Московский Индустриальный Банк
Финансовая независимость Black Edition
Mastercard Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 0 - 42 000 есть нет
доллар США 0,5% 0 - 735 есть нет
евро 0,5% 0 - 596 есть нет
MasterCard World «ФРЕШ-карта» — Московский Индустриальный Банк
Фреш-карта
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,5% 0 - 1 089 есть нет
доллар США до 0,5% 0 - 17 есть нет
евро до 0,5% 0 - 17 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Московского Индустриального Банка

Оценка: 5 Проверяется
Обслуживаюсь в банке с 2015 года. Хочу поблагодарить отделение в г.Ставрополь за своевременный и качественный сервис. Отлично и своевременное обслуживание. Доброжелательный... Весь отзыв
Все отзывы
34 225

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