Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Московском Индустриальном Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Московском Индустриальном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
13 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|1%
|600
|нет
|нет
|доллар США
|0,5%
|15
|нет
|нет
|евро
|0,5%
|15
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|1%
|2 000
|нет
|нет
|доллар США
|0,5%
|40
|нет
|нет
|евро
|0,5%
|40
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|1%
|150
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|900
|нет
|
|доллар США
|нет
|15
|нет
|
|евро
|нет
|10
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|доллар США
|нет
|0
|нет
|
|евро
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 900
|нет
|
|доллар США
|нет
|45
|нет
|
|евро
|нет
|35
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|1%
|150 - 450
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|2 000
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 268
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 30
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 30
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5,5%
|0 - 24 000
|есть
|нет
|доллар США
|0,5%
|0 - 420
|есть
|нет
|евро
|0,5%
|0 - 341
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5,5%
|0 - 42 000
|есть
|нет
|доллар США
|0,5%
|0 - 735
|есть
|нет
|евро
|0,5%
|0 - 596
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5,5%
|0 - 1 089
|есть
|нет
|доллар США
|до 0,5%
|0 - 17
|есть
|нет
|евро
|до 0,5%
|0 - 17
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Московского Индустриального Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Пользуюсь услугами Московского Индустриального банка!
с 2012! Нужен был кредит на открытия автосервиса! После почти 2 месяцев походов и собирания кучу бумаг по... Весь отзыв
с 2012! Нужен был кредит на открытия автосервиса! После почти 2 месяцев походов и собирания кучу бумаг по... Весь отзыв
34 225
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