Вход

Дебетовые карты в банке «Аверс»

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Аверс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Виртуальная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
MasterCard Standard — Аверс
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 500 есть
  • другое
доллар США нет 8 есть
  • другое
евро нет 7 есть
  • другое
Mastercard Gold — Аверс
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 1 000 - 1 300 есть
  • другое
доллар США нет 0 - 21 есть
  • другое
евро нет 0 - 18 есть
  • другое
Mastercard Platinum — Аверс
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 4 500 - 4 800 есть
  • другое
доллар США нет 71 - 76 есть
  • другое
евро нет 61 - 65 есть
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
6 745

Похожие продукты других банков: Восточный Банк, Норвик Банк, Газэнергобанк.