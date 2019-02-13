Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы супермаркеты

другое совместная программа банка и интернет-магазина Lamoda: начисление бонусов за покупки и на остаток средств на счете, которые в дальнейшем можно использовать для полной оплаты услуг на сайте Lamoda из расчета 1 бонус=1 руб.: 1 % в категории "Кино", "Концерты", "Театры" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка и других покупок;

2% от суммы покупок на сайте Lamoda.ru;

6% годовых на сумму остатка до 300 000 руб. при наличии операции покупки на сумму от 3 000 руб. за расчетный период макс. 10 000 баллов в месяц за покупки Выпуск и обслуживание 0 - 1 188 ₽ со 2-го года: 0-1 188 руб. по 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 39 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних банках;

бонусная программа Особые ограничения доставка карты курьером или почтой по всей России Дата актуализации 13.02.2019 12:37 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.