Тинькофф Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Lamoda
Mastercard World «Lamoda» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- супермаркеты
- другое
совместная программа банка и интернет-магазина Lamoda: начисление бонусов за покупки и на остаток средств на счете, которые в дальнейшем можно использовать для полной оплаты услуг на сайте Lamoda из расчета 1 бонус=1 руб.:
- 1 % в категории "Кино", "Концерты", "Театры" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка и других покупок;
- 2% от суммы покупок на сайте Lamoda.ru;
- 6% годовых на сумму остатка до 300 000 руб. при наличии операции покупки на сумму от 3 000 руб. за расчетный период
макс. 10 000 баллов в месяц за покупки
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽
со 2-го года: 0-1 188 руб.
- по 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 39 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних банках;
- бонусная программа
Особые ограничения
- доставка карты курьером или почтой по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 12:37
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Lamoda» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам