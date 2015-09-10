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Дебетовые карты в Меткомбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Меткомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 240 нет нет
Visa Classic — Меткомбанк (Каменск-Уральский)
Дебетовая Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет нет
доллар США нет 11 нет нет
евро нет 10 нет нет
Visa Electron — Меткомбанк (Каменск-Уральский)
Дебетовая Electron
Visa Electron , Visa Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Visa Gold — Меткомбанк (Каменск-Уральский)
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 27 нет нет
Visa Platinum — Меткомбанк (Каменск-Уральский)
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 9 000 нет нет
доллар США нет 136 нет нет
евро нет 120 нет нет
Visa Classic — Меткомбанк (Каменск-Уральский)
Ко-брендовая Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 750 нет нет
Visa Electron — Меткомбанк (Каменск-Уральский)
Ко-брендовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Gold — Меткомбанк (Каменск-Уральский)
Ко-брендовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 нет нет
Visa Platinum — Меткомбанк (Каменск-Уральский)
Ко-брендовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 9 000 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Меткомбанка

Оценка: 4 Не засчитана
Всё пока, скажем так я в начале - "ХОРОШО" (ожидал будет по другому, периферия как не как...), колл центр располагает к душевному "общению"... решение задач оперативно (интернет... Весь отзыв
Все отзывы
3 296

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