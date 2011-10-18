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Дебетовые карты в Чувашкредитпромбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Чувашкредитпромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Visa Classic «Люкс» — Чувашкредитпромбанк
Люкс
Visa Instant Issue , Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет нет
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Пенсионная Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 500 нет нет
Пенсионная Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 2 000 нет нет
Visa Classic — Чувашкредитпромбанк
Предоплаченная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Visa Gold «Премиум» — Чувашкредитпромбанк
Премиум
Visa Instant Issue , Visa Gold , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
Visa Electron «Стандарт» — Чувашкредитпромбанк
Стандарт
Visa Electron , Visa Instant Issue , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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