Дебетовые карты в банке «Национальный Стандарт»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Национальный Стандарт». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 2,5%
|600
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|25
|нет
|нет
|евро
|нет
|25
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0
|нет
|нет
|евро
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 4%
|1 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|100
|нет
|нет
|евро
|нет
|100
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4%
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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