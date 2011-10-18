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Дебетовые карты в банке «Национальный Стандарт»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Национальный Стандарт». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

myGift
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Mastercard Standard — Национальный Стандарт
Базовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 2,5% 600 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
Visa Classic «Молодёжка» — Национальный Стандарт
Молодёжка
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Mastercard Gold — Национальный Стандарт
Премиум
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 1 500 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 100 нет нет
Mastercard Standard — Национальный Стандарт
С заботой о Вас
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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