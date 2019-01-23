подключение опции на выбор (можно менять каждый месяц):

опция Коллекция - начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru) или для оплаты услуг банка (комиссия за годовое обслуживание и СМС-информирование) или опция Путешествия - начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров отелей и аренду авто на сайте travel.vtb.ru; баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.:

до 11% за покупки у партнеров программы по опции "Коллекция";

5% в виде миль по опции "Путешествия" при оплате с помощью Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay и при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;

4% в виде бонусов / миль в 1-й месяц получения карты независимо от суммы покупок;

1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.;

2% - 15 000-74 999 руб.;

4% - от 75 000 руб.

макс. 5 000 бонусов или миль в месяц