Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Российском Национальном Коммерческом Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Российском Национальном Коммерческом Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
1 дебетовая карта
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 3,5%
|0
|нет
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Российского Национального Коммерческого Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Очень хорошо обслуживает сотрудник банка Константин, побольше таких сотрудников банку. Мы обслуживаемся в банке с 2014 года, с начала его открытия. Через данный банк мы... Весь отзыв
Оценка: 4
Открыл карту дебетовую. Как оказалось не персонифицированную - бесплатно открыли в отделении на Ленина за 20 мин (в очереди сидел 30 минут). Хорошее отделение, приветственный... Весь отзыв
12 394
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