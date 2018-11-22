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Дебетовые карты в Российском Национальном Коммерческом Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Российском Национальном Коммерческом Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

1 дебетовая карта

Мир — РНКБ
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 3,5% 0 нет
  • супермаркеты
  • заправки
  • для путешествий
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Российского Национального Коммерческого Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день я постоянный клиент банка а именно зарплатный,пользуюсь картой активно и в один прекрасный день карта размагнитилась,после чего я обратился в отдение банка г... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Очень хорошо обслуживает сотрудник банка Константин, побольше таких сотрудников банку. Мы обслуживаемся в банке с 2014 года, с начала его открытия. Через данный банк мы... Весь отзыв
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