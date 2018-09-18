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Дебетовые карты в Акибанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Акибанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

MasterCard Standard — Акибанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 есть нет
MasterCard Gold — Акибанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 есть нет
Visa Gold — Акибанк
Дебетовая Golden Butterfly
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 4 000 есть нет
Visa Platinum — Акибанк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 4 000 есть нет
Мир Классическая — Акибанк
Зарплатная персональная
Visa Classic , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 2% 0 есть нет
Мир Классическая — Акибанк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 есть нет
MasterCard Standard — Акибанк
Пенсионная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6,5% 0 есть нет
MasterCard Gold — Акибанк
Пенсионная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6,5% 2 300 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Акибанка

Оценка: 5 Не засчитана
Мне зачисляют зарплату на карту Акибанка. Очень удобно, оплачиваю все покупки картой, совсем забыла, что такое пользоваться наличными средствами. Посматриваю на людей, которые... Весь отзыв
Все отзывы
6 534

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