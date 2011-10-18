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Дебетовые карты в Тольяттихимбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Тольяттихимбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Visa Classic — Тольяттихимбанк
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 есть нет
доллар США нет 15 есть нет
евро нет 13 есть нет
Visa Gold — Тольяттихимбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 есть нет
доллар США нет 30 есть нет
евро нет 26 есть нет
Мир Классическая — Тольяттихимбанк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 есть нет
Мир Классическая — Тольяттихимбанк
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6,2% 0 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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