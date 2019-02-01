0 - 1 000 ₽

со 2-го года: 0-1 200 руб.

по 100 руб. в месяц; плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц или остатке на счете от 30 000 руб.