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Дебетовые карты в ИК Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ИК Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

myGift
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Classic — ИК Банк
Дебетовая
Visa Classic , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 500 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 7 нет нет
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 28 нет нет
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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