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Tinkoff Black Edition
Mastercard World Black Edition «Tinkoff Black» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 23 880 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от суммы покупки в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);
- 1% за каждые 100 руб. покупок в других категориях;
- 3-30% от суммы покупки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
- макс. сумма вознаграждения в месяц - 30 000 руб.
Мультивалютная карта
переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
проценты начисляются до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце
Выпуск и обслуживание
0 - 23 880 ₽
- 1 990 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах, накопительных счетах, картсчетах и брокерских счетах неснижаемого остатка не менее 3 000 000 руб. за расчетный период и/или при условии покупок от 200 000 руб. за расчетный период по всем картам клиента
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
- персональный менеджер, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с двумя бесплатными посещениями в месяц;
- премиальная страховка в путешествиях для семьи до 5 человек: действует по всему миру, покрывает расходы до 100 000 долларов США, распространяется на опасные виды спорта (горные лыжи и сноуборд)
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие до 500 000 руб. в месяц в любых устройствах;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток
Особые ограничения
- категорию повышенного cash back клиент самостоятельно выбирает из предложенных банком 1 раз в квартал;
- доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 11:01
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Tinkoff Black Edition» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам