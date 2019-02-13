Обслуживание карты Тип карты Mastercard Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay Cash Back от 1 до 5% 5% от суммы покупки в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);

1% за каждые 100 руб. покупок в других категориях;

3-30% от суммы покупки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;

макс. сумма вознаграждения в месяц - 30 000 руб. Мультивалютная карта переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце 6% Выпуск и обслуживание 0 - 23 880 ₽ 1 990 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах, накопительных счетах, картсчетах и брокерских счетах неснижаемого остатка не менее 3 000 000 руб. за расчетный период и/или при условии покупок от 200 000 руб. за расчетный период по всем картам клиента Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;

персональный менеджер, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с двумя бесплатными посещениями в месяц;

премиальная страховка в путешествиях для семьи до 5 человек: действует по всему миру, покрывает расходы до 100 000 долларов США, распространяется на опасные виды спорта (горные лыжи и сноуборд) Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие до 500 000 руб. в месяц в любых устройствах;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток Особые ограничения категорию повышенного cash back клиент самостоятельно выбирает из предложенных банком 1 раз в квартал;

доставка карты курьером по всей России Дата актуализации 13.02.2019 11:01 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 9 заявок за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.