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Дебетовые карты в банке «Ренессанс Кредит»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Ренессанс Кредит». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

1 дебетовая карта

Mastercard World — Ренессанс Кредит
Дебетовая
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7,25% 0 - 1 287 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Ренессанс Кредит»

Оценка: 5 Проверяется
Открыл в банке карты дебетовые со вкладом , отлично и быстро обслужил менеджер Диана , быстро и информативно все обьяснила условия и проценты , процент один из лучших из банков при... Весь отзыв
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22 354

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