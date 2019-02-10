Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в банке «Ренессанс Кредит»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Ренессанс Кредит». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
1 дебетовая карта
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7,25%
|0 - 1 287
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Ренессанс Кредит»
Оценка: 5
Начну с того, что упомяну и в отзыве - была дебетовым клиентом, поэтому всё зло кредитов априори меня обошло. Оформила карту довольно быстро, сама всё прочитала в интернете... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Открыл в банке карты дебетовые со вкладом , отлично и быстро обслужил менеджер Диана , быстро и информативно все обьяснила условия и проценты , процент один из лучших из банков при... Весь отзыв
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