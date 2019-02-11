ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении потребительских кредитов, выпуске кредитных и дебетовых карт, привлечении средств граждан во вклады. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц. Контролирующим акционером банка является группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.
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Банк основан в 2000 году под наименованием «АльянсИнвест». Изначально создавался как расчетный центр региональных торговых и промышленных предприятий. В 2002 году был переименован в «Казначей». В конце 2003 года кредитная организация была выкуплена у группы «Магнезит» структурами инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» и получила соответствующее наименование — КБ «Ренессанс Капитал». Новые владельцы сориентировали банк на рынок потребительского кредитования, где фининститут начал работать под брендом «Ренессанс Кредит». С декабря 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В декабре 2010 года банк продал свою украинскую «дочку» группе «СКМ», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Вырученные от продажи средства были направлены на развитие розничного бизнеса в России. В 2012 году группа ОНЭКСИМ* Михаила Прохорова начала постепенно выкупать у «Ренессанс Групп» доли в компаниях Renaissance Capital Investments Limited, Renaissance Capital Limited и Renaissance Capital International Services Limited, через которые контролировался розничный «Ренессанс Кредит».
В начале апреля 2013 года банк сообщил о завершении сделки по покупке компанией Onexim Holdings Limited второй половины (50% плюс ½ акции) компании Renaissance Capital Investments Limited, владевшей 83,02% в розничном банке. Таким образом, группа ОНЭКСИМ стала основным владельцем розничного банка с долей в 83,02%. Долю в 6,5% в мае 2013 года приобрел бывший гендиректор телекоммуникационной группы «Связьинвест» Евгений Юрченко. Тогда же группа ОНЭКСИМ сообщила о завершении сделки, в результате которой она стала косвенным акционером 100% Renaissance Financial Holdings Limited — инвестиционного банка, представленного на международных рынках под брендом «Ренессанс Капитал».
В марте 2013 года единственным участником розничного банка было принято решение о смене официального наименования в соответствии с обозначением своего бренда — на ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит».
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,50% у Евгения Юрченко.
По состоянию на 30 июня 2018 года банк располагал 143 отделениями, расположенными на территории 62 регионов РФ, а также 87,1 тыс. пунктов продаж в торговых точках по всей территории России. Собственная сеть банкоматов кредитной организации относительно небольшая, в основном представлена в Москве и Санкт-Петербурге. На конец 2017 года списочная численность персонала банка составляла 8 557 сотрудников (годом ранее — 9 403 сотрудника).
Банк специализируется на беззалоговом потребительском кредитовании. Линейка продуктов для физлиц включает в себя потребительские кредиты (в том числе пенсионерам), банковские дебетовые и кредитные карты (MasterCard), вклады, дистанционное обслуживание. Фининститут сотрудничает как с крупными федеральными розничными сетями, так и с небольшими региональными компаниями и торговыми сетями, которые специализируются на продаже электроники, бытовой техники, мебели, других товаров и услуг. В числе ключевых партнеров банка — «Связной», «Евросеть», «М. Видео», «Эльдорадо», «Билайн», «МегаФон», Askona, Inventive Retail Group, ТД «Лазурит», US Medica, «Кухни Мария».
С начала 2018 года объем нетто-активов банка увеличился на 13,9% и к 1 августа составил 151,3 млрд рублей. В пассивах за указанный период основной прирост обеспечили вклады физических лиц (+13,9%). Одновременно чуть более чем на 30% в пассивах сократился объем средств, привлеченных от юрлиц, за счет погашения банком субординированных еврооблигаций. Также наблюдался рост почти на 10% собственного капитала за счет прибыли предшествующих лет, подтвержденной аудиторами. В активах ликвидность преимущественно направлялась на кредитование розничных клиентов — соответствующий портфель вырос на 16,9%. Стоит также отметить полное погашение кредитов предприятиям и организациям, появление на балансе вложений в облигации и сокращение на 21% высоколиквидных остатков.
Структура пассивов банка слабо диверсифицирована, отличается ярко выраженной зависимостью от средств физлиц: на 1 августа 2018 года 71,3% от пассивов составляли вклады физлиц. Основная часть розничных средств привлечена на сроки от полугода до трех лет. Средства предприятий и организаций составляют лишь 3,3% пассивов кредитной организации на 1 августа и почти полностью представлены субординированными займами от акционеров. Активность клиентской базы банка формируется за счет физических лиц, ежемесячные обороты по текущим и карточным счетам которых за последние месяцы стабильно превышали отметку в 40 млрд рублей. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом, достаточность которого в части норматива Н1.0 (общая достаточность собственных средств) на 1 августа 2018 года составляла 10,6% (при минимальном уровне в 8%) и почти не изменилась по сравнению с началом 2018 года. До начала II квартала 2017 года значение Н1.0 составляло менее 9,5%, а Н1.2 — менее 7% (при минимуме в 6%), однако выход банка в прибыль и увеличение в два раза уставного капитала позволили несколько улучшить показатели достаточности собственных средств.
Существенную долю в активах (87% на отчетную дату) традиционно формирует розничный кредитный портфель. Доля в 4,1% приходится на выданные межбанковские ссуды; 3,6% — высоколиквидные средства (остатки на корсчете в ЦБ, в кассе и на корсчетах у нерезидентов); 1,3% занимают вложения в облигации (весь объем формируют облигации Банка России); почти 4% — прочие активы и основные средства. Кредиты юридическим лицам к отчетной дате сократились на балансе до нуля.
С начала 2018 года розничный кредитный портфель увеличился на 16,9%. Доля просроченных ссуд в портфеле почти не изменилась с начала 2018 года и чуть превышает 4%. Уровень резервирования сохраняется консервативным и на отчетную дату почти втрое превышает долю просроченных ссуд. Кредитный портфель преимущественно средне- и долгосрочный.
С августа 2017 года на рынке межбанковского кредитования фининститут исключительно размещает ликвидность, используя в основном краткосрочные депозиты в российских банках. Обороты по размещению с начала 2018 года достигали 90—140 млрд рублей. Банк традиционно поддерживал высокие обороты по валютным операциям, однако в 2018 году активность в данном направлении была постепенно сведена к минимуму.
За январь — июль 2018 года чистая прибыль банка составила 3,3 млрд рублей против чистой прибыли на сумму 2,8 млрд рублей за аналогичный период 2017 года. Необходимо отметить, что в 2017 году банк вышел в прибыль после двух убыточных лет.
Совет директоров: Дмитрий Разумов (председатель), Дмитрий Усанов, Александр Зубков, Алексей Левченко.
Правление: Алексей Левченко (председатель), Татьяна Хондру, Сергей Королев, Лариса Марьина.
* Группа ОНЭКСИМ — один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов, имеет портфели инвестиций в финансовом секторе (банки «Ренессанс Кредит» и «Международный Финансовый Клуб», инвесткомпания «Ренессанс Капитал»), энергетике (Квадра) и высоких технологиях (Оптоган). Группа была основана в 2007 году одним из крупнейших российских бизнесменов Михаилом Прохоровым. Согласно рейтингу журнала Forbes, Михаил Прохоров в 2018 году занял 13-е место в списке богатейших бизнесменов России с активами, оцененными в 9,6 млрд долларов США. В мае 2017 года Михаил Прохоров продал медиахолдинг РБК, в феврале 2018 года окончательно вышел из капитала UC Rusal.
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
E-mail: balance@banki.ru
- Руководитель
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Левченко Алексей Валерьевич
по информации на 10.09.2018
- Адрес
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115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва и других городах России
- Телефоны
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(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба
- Официальный сайт
- www.rencredit.ru
- Активы нетто
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170 222 037 тыс. рублей
- Чистая прибыль
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6 579 248 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru