Вход

Вклады банка «Таврический»

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Таврический» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

14 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,7% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3% 10 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,8% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3% 10 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 500 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,3% 10 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,7% 500 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,3% 10 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 50 000 548 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Доллар США 3,4% 1 000 367 дней
Евро 0,65% 1 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,1% 50 000 548 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Доллар США 3,4% 1 000 367 дней
Евро 0,65% 1 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 3 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,2% 50 000 548 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3,5% 1 000 367 дней
Евро 0,7% 1 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,3% 50 000 548 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,3% 50 000 548 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3,5% 1 000 367 дней
Евро 0,7% 1 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 9,3% 50 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3,9% 1 500 367 дней
Евро 1,4% 1 500 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,4% 500 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 1 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 500 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
197 880

Похожие продукты других банков: Горбанк, Балтинвестбанк, Севзапинвестпромбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Ипотека

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Таврический
лицензия № 2304

Продукты банка

Рейтинги

Вклады банка «Таврический»

При подборе выгодных вкладов банка «Таврический» следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в банке «Таврический», можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

В других городах