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Санкт-Петербургский банк «Таврический» был создан в апреле 1993 года. Учредителями банка выступили девять производственных и коммерческих предприятий. С 1997 года вел деятельность в форме открытого акционерного общества, с декабря 2017 года — в форме ПАО. В состав акционеров банка входили предприятие по производству авиационной электроники «Пирометр», АО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум», группа компаний «Алкор», ООО «Вест-Инвест», «Невский капитал», «Ниотек», «Планк», «АК Системотехникасервис» и другие. В ноябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов физических лиц.

В декабре 2014 года банк столкнулся с нехваткой ликвидности. Клиенты кредитной организации сообщали о проблемах, возникающих при использовании пластиковых карт. Впоследствии банк и вовсе приостановил проведение платежей по пластиковым картам и перестал выдавать средства с вкладов. На 1 декабря 2014 года норматив достаточности капитала банка (Н1) составлял 10,07% (при минимуме в 10%). В середине января 2015 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной санации банка, с просьбой о которой в Центробанк обратилась компания «Ленэнерго», хранившая в «Таврическом» 18 млрд рублей (15 млрд на депозитах и около 3 млрд — на расчетных счетах; средства энергокомпании составляли 30% обязательств банка) и выступавшая его крупнейшим кредитором. В феврале функции временной администрации в банке «Таврический» Банк России возложил на АСВ, которое занялось обследованием финансового состояния кредитной организации. Какое-то время оставалось непонятным, будет ли санирован банк, риск отзыва у фининститута лицензии сохранялся, в случае если окажется невозможным договориться с кредиторами о реструктуризации.

Ключевым критерием при отборе инвестора был наименьший совокупный размер финансовой помощи, предоставляемой АСВ, и субординированных займов, предоставляемых основными кредиторами банка — «Ленэнерго» и «МРСК Северо-Запада». СМИ, в свою очередь, писали, что при отборе санатора ЦБ настаивал на том, чтобы компании «Ленэнерго» и «МРСК Северо-Запада» оставили в банке свои депозиты на сумму 16,5 млрд рублей на 20 лет под 0,5% годовых. Переговоры по этому вопросу собственники банка, по рекомендации ЦБ, вели с материнской структурой клиентов — компанией «Россети».

Среди претендентов на роль санатора назывались Банк Москвы (ныне БМ-Банк), «Санкт-Петербург», Татфондбанк (лицензия отозвана 3 марта 2017 года), Московский Индустриальный Банк и «Российский капитал». Известно также, что с просьбой сохранить «Таврическому» лицензию и санировать банк в ЦБ обращался губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В середине марта Банк России объявил о санации банка, инвестором в мероприятии по предупреждению банкротства банка «Таврический» был выбран банк Михаила Прохорова «Международный Финансовый Клуб» (МФК).

Отметим, что особенностью проекта санации стало участие в нем крупнейших кредиторов банка — ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада». В этой связи было предусмотрено совместное финансирование мероприятий по санации путем предоставления Агентством финансовой помощи «Таврическому» на сумму 28 млрд рублей сроком на десять лет за счет средств Банка России под обеспечение и реструктуризацию обязательств банка перед указанными выше компаниями в субординированные депозиты в совокупном размере 12,7 млрд рублей сроком на 20 лет.

В соответствии с изменениями плана участия АСВ в предупреждении банкротства банка было предусмотрено снижение уставного капитала кредитной организации до одного рубля и проведение последующей рекапитализации в пользу банка МФК, что позволило последнему стать основным акционером «Таврического». Помимо этого, запланирована реорганизация банка «Таврический» в форме его присоединения к банку МФК в срок до 1 июля 2022 года.

АСВ намерено осуществлять полный контроль над ходом финансового оздоровления на основании генерального соглашения, заключаемого с банком МФК, банком «Таврический», ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада», предусматривающего регулярное предоставление исчерпывающей информации о финансовом состоянии банка «Таврический».

На текущий момент 100% акций банка принадлежит АО «АКБ «Международный финансовый клуб», конечными бенефициарами которого выступают учредитель группы «Онэксим» Михаил Прохоров (93,45%) и супруга главы ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова (6,55%).

Головной офис банка расположен в Санкт-Петербурге, там же по состоянию на 1 июля 2018 года располагались еще шесть дополнительных офисов и 26 операционных касс по обслуживанию частных клиентов. Три операционных офиса также находились в Северо-Западном регионе в городах Кингисепп, Сосновый Бор и Сыктывкар. В Москве открыт филиал банка. Численность сотрудников банка составляет порядка 500 человек. Собственная сеть банкоматов насчитывает 16 устройств.

Основным направлением своей деятельности банк называет кредитование корпоративных заемщиков Санкт-Петербурга и области — это крупные предприятия и организации, входящие в топливно-энергетический комплекс, производственные предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию, крупные строительные компании, предприятия машиностроения, телекоммуникационного бизнеса, торговые и производственно-торговые фирмы и т. д. Общий список услуг и продуктов для физлиц включает в себя РКО, кредиты, размещение средств на депозиты, эквайринг, валютный контроль, услуги депозитария, корпоративные карты и зарплатные проекты, дистанционное обслуживание.

Всего кредитная организация обслуживает порядка 7 тыс. расчетных счетов компаний и предпринимателей и порядка 30 тыс. вкладов частных лиц. В числе клиентов банка помимо уже упомянутых ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» в различные периоды были замечены ЖСК «Кристалл», ООО «Энергомашпроект», ООО «Стройтехнология», ОАО «Алкор Пэйкэш», ООО «Байкальский Родник», ООО «Белые ночи», АО «Печорский речной порт», ОАО Судоходная компания «Печорское речное пароходство», АО «Печорский хлебомакаронный комбинат», ОАО «Петербургский завод точных электромеханических приборов» и др.

С начала 2018 года нетто-активы кредитной организации выросли на 12,1%, составив к 1 сентября указанного года 121,3 млрд рублей. В пассивах рост фондировался межбанковскими кредитами, объем которых увеличился более чем на треть, и вкладами физлиц (+11,6%). В активах ликвидность в основном направлялась на вложения в облигации, портфель которых вырос почти на четверть, и в гораздо меньшей степени — на кредитование предприятий и организаций (корпоративный портфель увеличился на 5,2%).

Основная часть пассивов банка на отчетную дату в сопоставимых долях сформирована средствами предприятий и организаций (34,2% от пассивов), привлеченными МБК (29,1%) и вкладами физлиц (28,1%). В составе средств юрлиц порядка 67% занимает депозит от ГК АСВ (под 0,51% годовых до 2025 года), еще чуть более 30% формируют субординированные займы (на сроки до 20 лет) перед кредиторами, участвующими в оздоровлении банка — ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада». Оставшаяся часть средств юрлиц приходится на остатки по расчетным счетам. Почти все МБК на отчетную дату привлечены от российских банков на короткие сроки в рамках сделок РЕПО. Вклады физических лиц преимущественно сформированы ресурсами срочностью от одного года до трех лет. Клиентская база банка небольшая, ежемесячные обороты по счетам корпоративных клиентов с начала 2018 года находились в диапазоне 8—11 млрд рублей.

Достаточность собственного капитала банка с учетом включенных в него вышеуказанных субординированных займов составляла на отчетную дату 14,4% при минимуме в 8%. Однако субординированные займы составляли порядка 84% от капитала по ЦБ, и без учета этих средств достаточность основного капитала банка (Н1.2) составляла лишь 2,3% (столько же и по базовому капиталу Н1.1) при минимальной планке в 6%.

В составе активов на отчетную дату долю в 44,5% занимал портфель ценных бумаг, и еще почти столько же — кредитный портфель. Прочие активы формировали на отчетную дату 8,7%, высоколиквидные активы — 1,8% (денежные средства и остатки на корсчетах), основные средства — 1,4%, выданные МБК — 0,4%.

Кредитный портфель — 52,5 млрд рублей, с начала 2018 года увеличился на 5,2%. Почти полностью представлен кредитами юрлиц, доля «розницы» не превышает 1,5%. Доля просрочки в портфеле показана на уровне 75,8% по РСБУ, чуть снизилась с начала 2018 года. При этом резервами банк покрывает лишь 8,4% всех ссуд. Залогом имущества ссуды обеспечены на 83,3%. По данным отчетности РСБУ за первое полугодие 2018 года, корпоративный портфель в основном представлен кредитами торговым компаниям (32,1%), организациям, занимающимся финансовой деятельностью (16,1%), производством (15,0%), операциями с недвижимостью (11,6%), строительством (9,0%) и предоставлением услуг (5,7%).

Портфель ценных бумаг — 54,0 млрд рублей, с начала 2018 года увеличился на 23,1%, практически полностью представлен облигациями. На отчетную дату порядка 74% портфеля находилось в залоге по сделкам РЕПО, оставшаяся «свободная» часть состояла из еврооблигаций и российских госбумаг. Обороты по сделкам РЕПО высокие, за последние месяцы составляли 150—200 млрд рублей, что косвенно свидетельствуют о высокой ликвидности находящихся в портфеле бумаг.

На рынке МБК банк в большей степени выступает в роли нетто-заемщика, привлекая заметные объемы недостающей ликвидности. На рынке Forex является маркетмейкером с оборотами по валютным счетам в районе 1 трлн рублей в месяц.

За период с января по август (включительно) 2018 года кредитная организация понесла убыток в размере 37,9 млн рублей против прибыли за аналогичный период предыдущего года на сумму 200 млн рублей. За весь 2017 год чистая прибыль составила 329,5 млн рублей. Убытки банка в 2018 году во многом обусловлены расходами по созданию резервов в I квартале.

Совет директоров: Елена Красавцева (председатель), Илья Злуницын, Александр Филипьев, Анна Поветкина, Максим Родионов, Игорь Антонов, Ольга Ромпель.

Правление: Илья Злуницын (председатель), Павел Зварич, Ростислав Калугин, Николай Ижмяков (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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