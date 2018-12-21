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АО «АКБ «Международный финансовый клуб» — крупный по размеру активов столичный банк, контролируемый известными российскими бизнесменами (крупнейшая доля у Михаила Прохорова). Небольшая сеть продаж банка представлена в городах различных регионов РФ. Основными направлениями деятельности фининститута являются обслуживание расчетных счетов, привлечение средств на депозиты и кредитование корпоративных клиентов, а также привлечение средств состоятельных частных лиц. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.

Банк учрежден в 1993 году под наименованием «АПР-Банк» группой российских информационных и рекламных агентств APR-Group. В декабре 1998 года основным пайщиком банка стало ОАО «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» — российский экспортер авиатехники гражданского назначения. В декабре 2000 года банк был преобразован в открытое акционерное общество. До апреля 2005 года ОАО «В/О «Авиаэкспорт» сохраняло статус важнейшего акционера кредитной организации, а после его выхода из состава владельцев капитал был формально распылен между группой российских юридических и физических лиц, хотя «В/О «Авиаэкспорт» сохранило с банком отношения стратегического партнерства. С февраля 2005 года банк является участником системы страхования вкладов.

В сентябре 2008 года группа «Онэксим» известного олигарха Михаила Прохорова объявила о покупке 100% акций банка, и уже к концу ноября сделка была завершена. В марте 2009 года АПР-Банк получил новое наименование — ОАО «АКБ «Международный финансовый клуб», в феврале 2016 года организационно-правовая форма была изменена на АО. Банк фактически был создан как наследник АКБ «Международная финансовая компания» (МФК), принадлежавшего группе «Интеррос» (бенефициарами которой выступали Михаил Прохоров и Владимир Потанин) и присоединенного в 2004 году к АКБ «Росбанк». В результате допэмиссии в апреле 2010 года в число акционеров банка вошли и другие акционеры — известные бизнесмены.

Ранее в состав акционеров банка входил Сулейман Керимов, доля которого была продана группе «Онэксим» в ноябре 2012 года.

На текущий момент бенефицирами организации являются учредитель группы «Онэксим» Михаил Прохоров (93,45%) и супруга главы ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова (6,55%).

До недавнего времени акционером банка выступал также собственник группы «Ренова» и совладелец «Русала» Виктор Вексельберг с долей в 39,42%. Однако, в конце мая Виктор Вексельберг вышел из капитала банка МФК, его пакет акций выкупил Михаил Прохоров. Выход г-на Вексельберга из состава акционеров банка был, по всей видимости, связан с включением бизнесмена в список россиян, попавших под американские санкции, так как ранее банки, доли в капитале которых имелись у Вексельберга, перестали раскрывать на сайте ЦБ соответствующую информацию.

Головной офис и центр операционного обслуживания банка МФК расположены в Москве. По состоянию на 1 июля 2018 года банк также был представлен одним дополнительным офисом в Москве, филиалами в Красноярске и Пятигорске, операционным офисом в Иркутске, а также представительствами в Новосибирске и Якутске. Собственная сеть банкоматов не развита, однако для клиентов банка доступно льготное снятие наличных по картам в банкоматах ПАО «Росбанк». По последним доступным данным, численность персонала банка составляла чуть менее 350 сотрудников.

Банк является головной кредитной организацией банковской группы, в состав которой входят также ООО «ВДМ Кредит», ООО Микрофинансовая организация «Кэшелот», ООО «Флигель», ООО «ВДМ Риал Эстейт» и Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический». АКБ «Международный финансовый клуб» был выбран в качестве санатора банка «Таврический» в марте 2015 года наряду с компанией ОАО «Ленэнерго».

В структуре банка выделены отдельные подразделения для работы с промышленными предприятиями различных отраслей, администрациями субъектов федерации и муниципальных образований, предприятиями, находящимися в государственной и муниципальной собственности, торговыми сетями и компаниями, ориентированными на потребительский сектор.

В числе корпоративных клиентов фининститута в различные годы были замечены ОАО СПП «Стройгаз», ООО «Обувь России», ООО «Пешеход», ПАО «Туполев», ОАО «Хакасэнергосбыт», ОАО Завод железобетонных изделий 5», ПАО «РБК», ООО «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» и др.

В список услуг банка для корпоративных клиентов входит расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, долгосрочные и краткосрочные депозиты с возможностью пополнения и снятия, документарные операции и торговое финансирование, гарантийные операции и консультирование, контрактное финансирование и др.

Банк осуществляет кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства за счет целевых ресурсов ОАО «МСП Банк» по кредитным продуктам для субъектов МСП «МСП — Неторговый сектор», «Фим Целевой», «МСП-Идея».

Кроме того, банк активно занимается корпоративным финансированием. В данном направлении кредитная организация специализируется на предоставлении услуг по реструктуризации проблемных задолженностей и нормализации финансового положения компаний-заемщиков. Банком заключено соглашение с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о сотрудничестве и взаимодействии сторон в сфере управления активами АСВ, приобретенными в порядке предупреждения банкротства банков, а также активами, в которых АСВ осуществляет полномочия конкурсного управляющего. Департамент корпоративного бизнеса и финансов банка также оказывает консультационные услуги по организации сделок слияний и поглощений (M&A), привлечению новых партнеров и внешнего финансирования.

Одним из ключевых направлений деятельности фининститута являются услуги для частных состоятельных клиентов (private banking). Банк также предлагает эксклюзивные услуги в области lifestyle management: от выбора необычных подарков, составления винных коллекций, аренды и покупки недвижимости, яхт и самолетов до подбора домашнего персонала и планирования отдыха. В целом список услуг для розничных клиентов включает в себя расчетно-кассовое обслуживание и привлечение средств на депозиты, выпуск банковских карт (Visa и MasterCard), ипотечное и потребительское кредитование, инвестиционные услуги, аренду сейфовых ячеек, дистанционный сервис HandyBank.

С начала 2018 года активы нетто кредитной организации продемонстрировали рост на 15,7% — до 55,1 млрд ру блей на 1 августа указанного года. В пассивной части баланса рост за указанный период фондировался межбанковскими кредитами, портфель которых увеличился почти вдвое. В активах сопоставимый объем ликвидности был направлен на приобретение облигаций, а также пополнение запаса высоколиквидных остатков. Часть ликвидности банк также получил от сокращения объема статей прочих активов, снизившихся почти на треть.

Необходимо отметить, что до середины 2016 года свыше половины пассивов банка было сконцентрировано на вкладах физических лиц, однако к настоящему моменту ресурсная база стала более диверсифицированной. На 1 августа 2018 года доля вкладов физлиц составляла 36,5% от пассивов, существенная часть средств от населения привлечена на сроки от одного года до трех лет. Двумя другими крупнейшими источниками обязательств являются средства предприятий и организаций (27,8% от пассивов), а также привлеченные МБК (19,5%). Основная часть средств корпоративных клиентов (46,4%) представлена остатками на расчетных счетах; оставшиеся средства в основном сформированы депозитами срочностью до 90 дней и от одного года до трех лет, в том числе привлеченными от юрлиц-нерезидентов. Значительная часть межбанковских средств привлечена от российских банков на короткие сроки; чуть более 9% в структуре МБК занимают средства от Банка России.

Оставшуюся часть пассивов формируют собственные средства. Норматив общей достаточности собственных средств банка на 1 августа 2018 года составляет 10,8% при минимуме в 8%. В начале июня 2018 года банк вдвое увеличил уставный капитал (до 5,6 млрд рублей) путем размещения дополнительной эмиссии акций, в результате которой владельцем контрольного пакета акций стал Михаил Прохоров. Однако прирост капитала за счет допэмиссии был «съеден» убытком банка (-3,1 млрд рублей за первые семь месяцев 2018 года), поэтому величина собственных средств с начала 2018 года почти не изменилась в объеме. Исторически акционеры банка оказывают ему активную финансовую поддержку. Так, в мае 2016 года банком была получена безвозмездная финансовая помощь от акционеров на сумму 3 млрд рублей. Еще раньше, в декабре 2015 года, кредитная организация получила согласие Банка России на включение бессрочного десятого транша привлеченного субординированного займа объемом 15 млн долларов США в состав источников добавочного капитала (включается в структуру основного капитала). Кроме того, в целом в 2016—2017 годах акционеры предоставили банку 15 млрд рублей на выкуп проблемной задолженности.

Динамика платежной активности клиентской базы банка стабильная. Ежемесячные обороты по счетам компаний и предприятий с начала 2018 года составляли от 19 млрд до 54 млрд рублей. При этом заметные обороты формируют и физические лица — 3—13 млрд рублей за исследуемый период. Присутствуют у банка и обороты по счетам организаций в государственной и федеральной собственности, хотя в среднем не превышают 1 млрд рублей в месяц.

В структуре активов 54,3% приходится на кредитный портфель, еще 27,9% составляют вложения в ценные бумаги, 12,5% — высоколиквидные средства (касса, корсчета в ЦБ РФ и в банках-нерезидентах), еще 5,3% в совокупности приходится на прочие активы, основные средства и вложения в капиталы других организаций.

Кредитный портфель — почти 30 млрд рублей, на 97% сформирован кредитами юридических лиц (чуть более половины — корпоративные кредиты, менее половины — кредиты малому и среднему бизнесу), остальное — розничное кредитование (преимущественно потребительские ссуды) и вложения в приобретенные права требования. Основными заемщиками банка из числа юрлиц традиционно являются компании и организации торговли, сферы операций с недвижимостью, обрабатывающих производств, строительства (данные на 30 июня 2018 года). Доля «просрочки» в портфеле с начала 2018 года увеличилась с 3,4% до 5,5%. Уровень резервирования вырос вдвое и на столько же покрывает долю просрочки, составляя к отчетной дате 10%. Залогом имущества кредитный портфель традиционно обеспечен менее чем на 100% (93,6% на отчетную дату). Основная часть кредитов юрлицам выдана на средне- и долгосрочные периоды.

Портфель ценных бумаг — 15,4 млрд рублей, полностью представлен облигациями и к отчетной дате почти на 80% находился в залоге по сделкам РЕПО. Коэффициент утилизации рыночного обеспечения в портфеле традиционно высокий, как и обороты по операциям РЕПО (38—51 млрд рублей за последние месяцы), что свидетельствует о ликвидном составе вложений банка. При этом сделки банк совершает преимущественно с еврооблигациями.

С середины 2016 года банк занимает на рынке МБК исключительно позицию заемщика. Обороты по привлечению высокие и с начала 2018 года составляли 23—38 млрд рублей. На рынке FX кредитное учреждение является маркетмейкером с оборотами по валютным операциям в диапазоне 0,5—2 трлн рублей ежемесячно.

За январь — июль 2018 года банк понес убыток в размере 3,1 млрд рублей (за аналогичный период 2017 года убыток составил 1,1 млрд рублей). За весь 2017 год чистый убыток банка составил 1,4 млрд рублей.

Совет директоров: Михаил Прохоров (председатель), Екатерина Игнатова, Сергей Чемезов, Игорь Антонов, Дмитрий Усанов, Александр Зубков.

Правление: Игорь Антонов (председатель), Елена Красавцева, Олеся Фирсик, Анатолий Хвостиков, Николай Евтихиев, Юрий Петухов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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