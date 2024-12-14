Подсчитано, сколько денег придет с вклада на 1 млн рублей

Банки.ру подсчитал, какие проценты придут с вклада, если положить 1 млн рублей на один месяц, три месяца и полгода.

Краткосрочные вклады, по словам главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, на данный момент пользуются особой популярностью, поскольку Банк России продолжает цикл повышения ключевой ставки. При этом весьма вероятно, что ЦБ в декабре поднимет ставку снова — до 23%.

Срок вклада: 31 день.

Ставка: 22% годовых.

Доход: 18 684,9 рубля.

Срок: 31 день.

Ставка: 22% годовых.

Доход: 18 684,9 рубля.

Срок: 95 дней.

Ставка: 24% годовых.

Доход: 62 465,8 рубля.

«Яркая звезда» от ББР Банка

Срок: 91 день.

Ставка: 24,25% годовых.

Доход: 60 458,9 рубля.

Срок: 181 день.

Ставка: 24,5% годовых.

Доход: 121 493,2 рубля

«Таврический Максимум» от Таврического Банка

Срок: 181 день.

Ставка: 24,7% годовых.

Доход: 122 484,9 рубля.

«Свой вклад с Банки.ру» от Свой Банк

Срок: 181 день.

Ставка: 24,74%.

Доход: 122 683,3 рубля.

Срок: 185 дней.

Ставка: 25% годовых.

Доход: 126 712,3 рубля.

Подробнее с условиями по каждому вкладу можно ознакомиться здесь.