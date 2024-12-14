Подсчитано, сколько денег придет с вклада на 1 млн рублей

Банки.ру подсчитал, какие проценты придут с вклада, если положить 1 млн рублей на один месяц, три месяца и полгода.
Краткосрочные вклады, по словам главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, на данный момент пользуются особой популярностью, поскольку Банк России продолжает цикл повышения ключевой ставки. При этом весьма вероятно, что ЦБ в декабре поднимет ставку снова — до 23%.
«ДОМа надёжно» от Банка ДОМ.РФ
Срок вклада: 31 день.
Ставка: 22% годовых.
Доход: 18 684,9 рубля.
«Подарок+ (в конце срока)» от банка «Приморье»
Срок: 31 день.
Ставка: 22% годовых.
Доход: 18 684,9 рубля.
«МКБ. Перспектива (в конце срока)» от МКБ
Срок: 95 дней.
Ставка: 24% годовых.
Доход: 62 465,8 рубля.
«Яркая звезда» от ББР Банка
Срок: 91 день.
Ставка: 24,25% годовых.
Доход: 60 458,9 рубля.
Срок: 181 день.
Ставка: 24,5% годовых.
Доход: 121 493,2 рубля
«Таврический Максимум» от Таврического Банка
Срок: 181 день.
Ставка: 24,7% годовых.
Доход: 122 484,9 рубля.
«Свой вклад с Банки.ру» от Свой Банк
Срок: 181 день.
Ставка: 24,74%.
Доход: 122 683,3 рубля.
«МКБ. Перспектива (в конце срока)» от МКБ
Срок: 185 дней.
Ставка: 25% годовых.
Доход: 126 712,3 рубля.
Подробнее с условиями по каждому вкладу можно ознакомиться здесь.