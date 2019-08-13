Кредитные карты с доставкой на дом в банке Тинькофф Банк

Сегодня доступно оформление кредитной карты с доставкой в банке Тинькофф Банк. Для того чтобы заказать «пластик» необязательно посещать офис. Достаточно зайти на сайт учреждения и заполнить онлайн-заявку. При этом необходимо указать паспортные данные и номер мобильного телефона.

Решение принимается оперативно. Ответ дают в кратчайшие сроки. Доставка осуществляется на место, указанное при заполнении анкеты через интернет. Подписанием соглашения об оформлении займа закрепляют условия получения такого банковского продукта. После этого происходит активация «пластика». Чтобы никто, кроме держателя, не мог пользоваться картой, предусмотрена защита пин-кодом, а также образцом подписи владельца на обороте.

Преимущества такого банковского продукта следующие:

экономия времени на сборе пакета необходимых документов — достаточно только паспорта для подтверждения личности;

возможность подать заявку через интернет из любого удобного места, главное — наличие устройства с функцией подключения к интернету (планшетного или персонального компьютера, ноутбука, смартфона);

быстрое принятие решения;

доставка на дом;

без официальных справок о доходах;

привлечение поручителей и созаемщиков не требуется.

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