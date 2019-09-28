Кредитные карты с доставкой на дом в Кредит Европа Банке

Сегодня в любом удобном месте вы можете оформить кредитную карту с доставкой в Кредит Европа Банке. Теперь не нужно тратить время на посещение офиса финансовой организации. Подать заявку вполне реально на сайте учреждения в личном кабинете. Для заполнения анкеты понадобится лишь паспорт. Процедура предварительного одобрения происходит очень быстро: решение принимается оперативно. В случае положительного ответа «пластик» доставляют на место, указанное в заявлении на получение такого продукта.

Действовать кредитка начинает только после подписания договора с банком. Активация проходит исключительно в присутствии держателя. Защиту платежного инструмента от использования третьими лицами обеспечивают пин-код и образец подписи владельца на обороте.

Такой финансовый инструмент имеет ряд преимуществ:

отпадает необходимость в сборе внушительного пакета документов — нужен только паспорт для подтверждения личности клиента;

необязательно посещать отделение учреждения для того, чтобы подать заявку — сделать это можно в любом удобном месте, где есть устройство с функцией подключения к интернету (планшет, смартфон, ноутбук, персональный компьютер);

процедура рассмотрения информации об обратившемся занимает немного времени, решение принимают очень быстро;

отсутствует необходимость подтверждения величины ежемесячного дохода различными справками;

поручители и созаемщики не нужны;

кредитку доставляют на дом или любое другое место, указанное при заполнении заявления.

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