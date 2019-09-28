Кредитные карты с доставкой на дом в Кредит Европа Банке

Банк: Кредит Европа Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
3 200 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Удобный сервис доставки курьером Кредитных карт на дом!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте! 
Моя кредитная карта была оформлена в Русфинанс банке еще в далеком 2009 году, номер договора 05995300558. Все это время я активно пользовалась ею. Много раз... Весь отзыв
Отзыв о работе отделения
Оценка: 5 Проверяется
Очень понравилось вежливое общение со мной Старшим менеджером Никифоровой О. Н.. Сразу видно, что человек досконально изучил свою работу, которую очень любит. Уважает клиентов... Весь отзыв
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Кредитные карты с доставкой на дом в Кредит Европа Банке в городах:

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Сегодня в любом удобном месте вы можете оформить кредитную карту с доставкой в Кредит Европа Банке. Теперь не нужно тратить время на посещение офиса финансовой организации. Подать заявку вполне реально на сайте учреждения в личном кабинете. Для заполнения анкеты понадобится лишь паспорт. Процедура предварительного одобрения происходит очень быстро: решение принимается оперативно. В случае положительного ответа «пластик» доставляют на место, указанное в заявлении на получение такого продукта.

Действовать кредитка начинает только после подписания договора с банком. Активация проходит исключительно в присутствии держателя. Защиту платежного инструмента от использования третьими лицами обеспечивают пин-код и образец подписи владельца на обороте.

Такой финансовый инструмент имеет ряд преимуществ:

  • отпадает необходимость в сборе внушительного пакета документов — нужен только паспорт для подтверждения личности клиента;
  • необязательно посещать отделение учреждения для того, чтобы подать заявку — сделать это можно в любом удобном месте, где есть устройство с функцией подключения к интернету (планшет, смартфон, ноутбук, персональный компьютер);
  • процедура рассмотрения информации об обратившемся занимает немного времени, решение принимают очень быстро;
  • отсутствует необходимость подтверждения величины ежемесячного дохода различными справками;
  • поручители и созаемщики не нужны;
  • кредитку доставляют на дом или любое другое место, указанное при заполнении заявления.

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