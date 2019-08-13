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Кредитные карты с доставкой на дом в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с доставкой на дом в Альфа-Банке в городах:

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Воспользуйтесь интересным предложением — оформите кредитную карту с доставкой в Альфа-Банке. Особенность такого финансового продукта заключается в том, что теперь не нужно посещать учреждение для получения услуги: все операции проводятся дома или в любом удобном месте. Главное, чтобы под рукой было устройство, оснащенное функцией подключения к интернету:

  • планшетный или персональный компьютер;
  • ноутбук;
  • смартфон.

    • Заявку подают на сайте банка в личном кабинете. Предварительное решение принимается в считанные минуты. В случае положительного решения производят выпуск «пластика» и далее доставляют его по указанному клиентом адресу. Активация кредитки возможна только после подписания договора с банком.

    Пользоваться платежным инструментом можно на свое усмотрение. Важно вовремя пополнять карточный счет. Делать это лучше в течение беспроцентного периода. Поскольку за снятие денег предусмотрено взимание комиссии, выгоднее совершать все операции безналичным способом.

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    В разделе «Инвестиции» можно ознакомиться со способами вложения накоплений. Что лучше выбрать: покупку ценных бумаг, участие в ПИФах, открытие депозита в банке — подскажет специальный «монитор».

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