Кредитные карты с доставкой на дом в Альфа-Банке

Воспользуйтесь интересным предложением — оформите кредитную карту с доставкой в Альфа-Банке. Особенность такого финансового продукта заключается в том, что теперь не нужно посещать учреждение для получения услуги: все операции проводятся дома или в любом удобном месте. Главное, чтобы под рукой было устройство, оснащенное функцией подключения к интернету:

планшетный или персональный компьютер;

ноутбук;

смартфон.

Заявку подают на сайте банка в личном кабинете. Предварительное решение принимается в считанные минуты. В случае положительного решения производят выпуск «пластика» и далее доставляют его по указанному клиентом адресу. Активация кредитки возможна только после подписания договора с банком.

Пользоваться платежным инструментом можно на свое усмотрение. Важно вовремя пополнять карточный счет. Делать это лучше в течение беспроцентного периода. Поскольку за снятие денег предусмотрено взимание комиссии, выгоднее совершать все операции безналичным способом.

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