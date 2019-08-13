Кредитные карты с доставкой на дом в Альфа-Банке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
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6 635 заявок
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Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
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103 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Воспользуйтесь интересным предложением — оформите кредитную карту с доставкой в Альфа-Банке. Особенность такого финансового продукта заключается в том, что теперь не нужно посещать учреждение для получения услуги: все операции проводятся дома или в любом удобном месте. Главное, чтобы под рукой было устройство, оснащенное функцией подключения к интернету:
Заявку подают на сайте банка в личном кабинете. Предварительное решение принимается в считанные минуты. В случае положительного решения производят выпуск «пластика» и далее доставляют его по указанному клиентом адресу. Активация кредитки возможна только после подписания договора с банком.
Пользоваться платежным инструментом можно на свое усмотрение. Важно вовремя пополнять карточный счет. Делать это лучше в течение беспроцентного периода. Поскольку за снятие денег предусмотрено взимание комиссии, выгоднее совершать все операции безналичным способом.
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