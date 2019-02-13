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Кредитные карты Почта Банк

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3 кредитные карты

Visa Platinum «Зеленый мир» — Почта Банк
Зеленый мир
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 1 500 000 до 60 дней не требуется
Мир «Пятёрочка» — Почта Банк
Пятерочка
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22,9% до 500 000 до 60 дней не требуется
Visa Platinum «Элемент 120» — Почта Банк
Элемент 120
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22,9% до 1 500 000 до 120 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Почта Банка

Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу оставить отзыв о сотрудницах Почта Банка, обратилась в отделение г. Новосибирск, ул. Часовая д.17, мне порекомендовали этот банк мои друзья, которые тоже являются... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день. Хочу оставить отзыв о кредитной карте данного банка.  Вообще о кредитных картах знала и раньше, но о том что есть карта с льготным периодом в 120 услышала впервые... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Год назад брала кредитную карту в почтабанк. Очень хочется отметить вежливость консультанта, и плюс в отделение банка нет никаких очередей. Консультант очень грамотно объяснил все... Весь отзыв
Все отзывы
167 285

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