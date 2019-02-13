Оценка: Проверяется
Кредитные карты Почта Банкизменить банк
3 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 1 500 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 22,9%
|до 500 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 22,9%
|до 1 500 000
|до 120 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Почта Банка
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день. Хочу оставить отзыв о кредитной карте данного банка. Вообще о кредитных картах знала и раньше, но о том что есть карта с льготным периодом в 120 услышала впервые... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Год назад брала кредитную карту в почтабанк. Очень хочется отметить вежливость консультанта, и плюс в отделение банка нет никаких очередей. Консультант очень грамотно объяснил все... Весь отзыв
167 285
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