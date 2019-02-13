3 кредитные карты

Зеленый мир Visa Platinum Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 19,9% до 1 500 000 до 60 дней не требуется Пятерочка Мир Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 22,9% до 500 000 до 60 дней не требуется Элемент 120 Visa Platinum Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 22,9% до 1 500 000 до 120 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.