Оценка:
Кредитные карты Банк Интезаизменить банк
4 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24%
|до 200 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|22%
|до 350 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24%
|до 500 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24%
|до 500 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Банка Интеза
Оценка: 5 Не засчитана
Хотелось бы поблагодарить персонал офиса Зацепа 24, в частности А-ву Аллу. 18 апреля 2016 года я обратился к данному менеджеру за получением информации по потребительскому кредиту... Весь отзыв
Оценка: 5
Являюсь клиентом банка с очень давних времен. Случайно попал на данную страничку. И расстроился. Ни с одним из моментов, о которых пишут люди, я лично не сталкивался. Наоборот... Весь отзыв
17 047
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