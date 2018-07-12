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Кредитные карты Банк Интеза

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4 кредитные карты

Visa Classic — Банк Интеза
Classic
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 200 000 до 55 дней требуется
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Visa Gold — Банк Интеза
Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 22% до 350 000 до 55 дней требуется
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Visa Signature — Банк Интеза
Intesa Magnifica Вояж
Visa Signature
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 500 000 до 55 дней требуется
см. условия
Visa Signature — Банк Интеза
Intesa Magnifica Защита
Visa Signature
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 500 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Банка Интеза

Оценка: 5 Не засчитана
Хотелось бы поблагодарить персонал офиса Зацепа 24, в частности А-ву Аллу. 18 апреля 2016 года я обратился к данному менеджеру за получением информации по потребительскому кредиту... Весь отзыв
Оценка: 5
Являюсь клиентом банка с очень давних времен. Случайно попал на данную страничку. И расстроился. Ни с одним из моментов, о которых пишут люди, я лично не сталкивался. Наоборот... Весь отзыв
Все отзывы
17 047

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