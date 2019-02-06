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Банк основан Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 1992 году под наименованием «Российский Банк Проектного Финансирования» (РБПФ), который в начале 1999 года переориентировался на предоставление кредитов и услуг представителям малого бизнеса, а в 2000 году получил новое название — «Банк Кредитования Малого Бизнеса» (сокращенно — КМБ Банк).

В том же 2000 году в состав акционеров вошли немецкое общество инвестиций и развития (DEG) и голландский фонд «Триодос-Дун». В 2005 году итальянский банк Intesa выкупил 75% минус одну акцию КМБ Банка за 90 млн долларов США у ЕБРР, фонда Сороса, DEG и «Триодос-Дун» (по цене 3,7 капитала). В январе 2009 года банк сменил наименование на ЗАО «КМБ Банк». 11 января 2010 года официально завершилось присоединение к ЗАО «КМБ Банк» другого дочернего банка итальянцев — ЗАО «Банк Интеза» (см. «Книгу памяти»). Объединенная кредитная организация получила фирменное наименование присоединенного банка (ЗАО «Банк Интеза»). В мае 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. С 2004 года кредитная организация входит в систему страхования вкладов.

На текущий момент 100% акций российского банка контролирует группа Intesa Sanpaolo*.

Головной офис банка расположен в Москве, где также находятся три операционных офиса. Кроме того, кредитная организация представлена шестью филиалами на территории Российской Федерации (Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Владивосток) и имеет еще 20 операционных офисов в различных российских городах (в том числе три офиса в Омске, по два офиса в Екатеринбурге и Краснодаре, а в остальных городах по одному офису). Ранее, в 2016 году, в рамках программы по оптимизации филиальной сети было закрыто 14 офисов продаж (в 2015 году — 12 офисов). Численность персонала по состоянию на 31 декабря 2017 года составляла 1 384 человека (на конец 2016 года — 1 463 человека).

Банк Интеза предлагает полный спектр банковских услуг для малого и среднего бизнеса, частных и корпоративных клиентов. Основные направления деятельности банка — корпоративное кредитование (клиенты с оборотом от 1 млрд рублей) и кредитование малых и средних предприятий (клиенты с оборотом до 1 млрд рублей). В целом корпоративным клиентам доступны бизнес-кредиты, программа «МСП — Развитие», овердрафт, рефинансирование, лизинг автотранспорта, спецтехники и оборудования, зарплатные проекты, депозиты, бизнес-ипотека, расчетно-кассовое обслуживание. В числе значимых сделок за 2017 год банк в соответствующем годовом отчете выделял документарные лимиты для АО «ТК «Мегаполис» и ОАО «Металлсервис» (на 2 млрд и 1 млрд рублей соответственно), кредитную линию ГК «Рив Гош» (700 млн рублей), мультивалютную мультипродуктовую линию ПАО «Кузбасская топливная компания» (1 млрд рублей), участие в синдицированных кредитах для АО «Группа «Илим» (доля участия банка — 40 млн долларов США) и ПАО «ГТЛК» (доля участия — 1,5 млрд рублей), сделки по документарным продуктам для Группы Энергопром (на 9,3 млн евро).

В числе приоритетных направлений также развитие торгового финансирования и документарного бизнеса. Среди бенефициаров, принимающих документарные инструменты Банка Интеза, — крупнейшие поставщики товаров и услуг, в частности: Alenia Group, Volvo Truck Corporation, Schmitz Cargobull AG, Takraf Gmbh, Phillips 66 Limited, ПАО «Газпром», ООО «ИКЕА Мос», ПАО «Татнефть», ПАО «АНК «Башнефть», Snecma (Safran Group), Bondioli & Pavesi S.p.A, ООО «Ивеко Руссия» / Iveco S.p.A., ООО «Майкрософт Мобайл Рус», Daewoo International Corporation, Hyundai Corporation, Toyota Tsusho Corporation, ПАО «НК «Роснефть», John Deere Сompany, Siemens S. A., ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус», Codest International S.r.l., Sumitomo Corporation, Philip Morris, ПАО «Северсталь», госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД» и другие.

Банк Интеза является одним из основных участников российско-итальянского экономического сотрудничества. Обслуживает как итальянские предприятия, работающие на российском рынке напрямую или создавшие собственные дочерние предприятия в РФ, так и российские компании, заинтересованные в установлении или развитии деловых контактов в Италии. Среди новых сделок в 2017 году банк отмечал выдачу кредита ООО «Бенеттон Руссия», дочерней компании одного из крупнейших итальянских производителей одежды и аксессуаров — Группы «Беннетон С. п. А.». Кредитная линия была открыта в размере 500 млн рублей, выбран первый транш в размере 100 млн рублей.

Банк активно сотрудничает с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в России. Продолжает кредитование предпринимателей под обеспечение гарантий Корпорации МСП и поручительство региональных гарантийных фондов, реализует новые кредитные программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Заключение лизинговых сделок осуществляется через 100% дочернюю лизинговую компанию АО «Интеза Лизинг». На конец 2017 года у компании действовало 858 соглашений с 440 лизингополучателями, которые относились как к корпоративному сегменту, так и к предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предприятиям. Совокупный лизинговый портфель превышал 1,5 млрд рублей.

Банковское обслуживание физических лиц включает в себя ипотечное и потребительское кредитование, привлечение средств во вклады, выпуск банковских карт (Visa) и обслуживание текущих счетов, размещение средств в ПИФы и накопительные счета, инвестиционное страхование жизни, аренду сейфов, денежные переводы (в том числе через Western Union), премиальное обслуживание (пакет услуг «Intesa Magnifica»).

С апреля 2017 года по апрель 2018 года объем активов Банка Интеза незначительно сократился (-3,1%), составив 55,9 млрд рублей. Несмотря на минимальную динамику баланса, в его структуре наблюдались заметные изменения. Так, в пассивах банк погасил все МБК, привлеченные от российских банков, наполовину заместив их средствами от ЦБ и кредитами от зарубежных банков. Также было погашено 35% выпущенных облигаций, а объем остатков на счетах лоро банков-нерезидентов сократился на 39%. Сокращение данных обязательств было компенсировано притоком вкладов физлиц, объем которых вырос за год на 43%. В структуре активов основные изменения коснулись высоколиквидных остатков и статей прочих активов, сократившихся более чем на 40%, а соответствующий данному снижение абсолютный рост продемонстрировали в совокупности портфели кредитов клиентам, выданных МБК и ценных бумаг.

Пассивы банка достаточно хорошо диверсифицированы. Средства на расчетных и депозитных счетах предприятий и организаций формируют 25,3% пассивов (82% в их структуре — остатки на расчетных счетах). Почти столько же (24,7%) приходится на вклады населения (преимущественно депозиты сроком от одного года до трех лет). Обороты по счетам клиентов стабильны, за последние месяцы составляли от 40 млрд до 65 млрд рублей. Доля привлеченных межбанковских кредитов сократилась за год с 12,7% до 10,9% (75% привлеченных средств — МБК от банков-нерезидентов и материнское фондирование, и еще четверть — средства от ЦБ). Доля выпущенных облигаций сократилась с 8,4% до 5,6%. Еще порядка 3% в пассивах занимают остатки на счетах лоро. Оставшаяся часть ресурсов представлена капиталом, достаточность которого в соответствии с требованиями ЦБ почти в 2,5 раза превышает минимально установленное значение. В состав капитала включен субординированный кредит (2,2 млрд рублей по остаточной стоимости на 1 апреля 2018 года), привлеченный от Интеза Санпаоло Банк Люксембург.

На текущий момент 65,5% нетто-активов формирует кредитный портфель, на 95% представленный ссудами юридических лиц. За рассмотренный период объем кредитного портфеля существенно не изменился (+2,8%). В последние годы банк отражает достаточно высокий уровень просрочки по РСБУ — 13,3% на отчетную дату (годом ранее — 17,3%). Просрочка полностью покрывается резервами, составляющими на отчетную дату 14,7% от кредитного портфеля (годом ранее — 20,3%). Кредиты с запасом обеспечены залоговым имуществом в размере 162,8% от портфеля, не считая гарантий и поручительств. Отраслевая структура кредитного портфеля банка традиционно сконцентрирована на таких сегментах, как торговля (38% от портфеля по МСФО на конец 2017 года), услуги (28%) и производство (25%). В портфеле традиционно заметна концентрация на крупных заемщиках: на конец 2017 года у банка имелось 20 крупнейших заемщиков, сумма кредитов которых составляла 35,4% от совокупного кредитного портфеля (годом ранее — 26,6%).

Портфель межбанковских кредитов составлял на отчетную дату 14,1% нетто-активов. Его объем за последний год увеличился на 16,5%. В структуре портфеля 63% составляют депозиты в Банке России, оставшаяся часть — кредиты до одного месяца банкам-нерезидентам (предоставление ликвидности материнской группе и связанным фининститутам). По внутримесячным оборотам выступает нетто-кредитором на рынке МБК, размещая ликвидность в последнее время практически в равных объемах как на депозитах в ЦБ, так и в виде МБК российским и зарубежным банкам. Активен в проведении конверсионных операций, обороты по соответствующим операциям за последний год составляли 260—490 млрд рублей.

Портфель ценных бумаг банка на 1 апреля 2018 года занимал в активах нетто долю в 7,5%, при этом почти все вложения традиционно представлены облигациями федерального займа, что говорит о высоком качестве входящих в портфель ценных бумаг.

Доля высоколиквидных активов составляла на отчетную дату 5,9%. Средства в основном были представлены остатками на счетах-ностро у банков-нерезидентов, на корсчете в ЦБ и денежными средствами. Ежемесячные обороты по совокупным корсчетам стабильно высокие и составляли от 165 до 353 млрд рублей в месяц за последний год.

В последние годы банк убыточен по РСБУ: по итогам 2017 года чистый убыток составил 318,4 млн рублей, по итогам 2016 года — 948,2 млн рублей (по итогам 2015 года — 1,2 млрд рублей). В I квартале 2018 года чистый убыток составил 131,8 млн рублей.

Совет директоров: Антонио Фаллико (председатель), Кристоф Велле, Сальваторе Каталано, Армандо Селва, Андреа Машетти, Джанлука Куньо, Микеле Дапри, Стефано Фавале, Альберто Манкузо.

Правление: Джанлука Корриас (председатель), Ольга Леин, Татьяна Павлычева, Елена Гримайло, Ирина Васина, Олег Джус.

* Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo занимает шестое место по размеру активов среди крупнейших банков еврозоны. Капитализация группы на 31 декабря 2017 года составляла 53 млрд евро — 4-е место среди крупнейших банков еврозоны. Группа Banca Intesa, созданная в результате объединения Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo и Banca Commerciale Italiana в 1998—2000 годах, сегодня является крупнейшим по основным показателям банком в Италии и одним из банковских лидеров Европы. В 2006 году группа поглотила итальянский же банк Sanpaolo S.p.A. и сформировала новый бренд — Intesa Sanpaolo. В настоящее время группа занимает первое место в Италии по объему выданных кредитов (доля рынка составляет 17,1%) и привлеченных средств клиентов (17,8%), по объему активов в доверительном управлении (19,9%) и факторингу (28,8%). Intesa Sanpaolo контролирует 21,9% рынка пенсионных фондов.

Филиалы и представительства Intesa Sanpaolo обслуживают 20 млн клиентов более чем в 40 странах мира. На территории Италии группа обслуживает 12,3 млн клиентов более чем через 4 тыс. отделений, которые представляют собой самую широко разветвленную банковскую сеть в стране. Зарубежные дочерние банки, предоставляющие банковские услуги корпоративным и розничным клиентам, работают в 11 странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки и обслуживают 7,7 млн клиентов через 1 100 отделений и филиалов. Дочерние банки, филиалы и представительства, специализирующиеся на работе с корпоративными клиентами, работают в 27 странах, особенно активно — в странах, где интенсивно работают итальянские предприятия, — в США, России, Китае и Индии. Остро конкурирует с итальянской Unicredit, в особенности в борьбе за Восточную Европу.

В России группа принимала участие в финансировании таких крупных проектов, как строительство газопроводов «Голубой поток» и «Северный поток». В конце 2016 года приняла участие в приватизаии 19,5% акций НК «Роснефть».

Структура акционеров на 27 апреля 2018 года: Compagnia di San Paolo (7,54%), BlackRock Inc. (5,01%), Fondazione Cariplo (4,84%), акции в свободном обращении на бирже (82,62%).

На конец 2017 года совокупные активы Intesa Sanpaolo составили 796,9 млрд евро, объем выданных кредитов — 410,7 млрд евро, объем привлеченных банковских депозитов — 423,5 млрд евро, страховых депозитов и технических резервов — 152,4 млрд евро. Капитал Группы — 56,2 млрд евро (с учетом чистой прибыли за 2017 год в размере 7,3 млрд евро).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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