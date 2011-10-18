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Вклады Банка Интеза

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Банка Интеза можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 30 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,8% 300 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 10 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,5% 20 000 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 30 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,9% 300 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 30 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2% 300 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 10 000 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,9% 20 000 731 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,1% 30 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,1% 300 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,6% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,2% 3 000 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,84% 50 000 271 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 100 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,2% 100 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Банка Интеза

Вклады Банка Интеза — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам Банка Интеза не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.