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Вклады Хлынова

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Хлынова можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

5 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 5 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,1% 75 546 дней
Евро 0,2% 75 546 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,9% 5 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,4% 75 731 день
Евро 0,2% 75 546 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 5 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,4% 50 000 546 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 5 000 731 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады банка «Хлынова»

Вклады банка «Хлынова» — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам банка «Хлынова» не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.

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