АО «КБ «Хлынов» — средний по размеру активов региональный банк, располагающий представительной сетью продаж в Кирове и Кировской области. Основным направлением деятельности является кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных сфер деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также государственных и муниципальных структур. Заметную долю в бизнесе формирует розничное кредитование. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения. Основными акционерами банка выступают члены семьи Березиных, контролирующие 49,49% акций.
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Информация о банке
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) начал свою работу 6 марта 1990 года. Сегодня это банк с многолетним опытом плодотворной работы, доверием тысяч простых людей, предпринимателей и компаний. Председатель правления — Илья Павлович Прозоров — опытный банкир и управленец. Банк имеет офисы в Кирове и крупнейших районах Кировской области, а также в г. Йошкар-Ола (Марий Эл), располагает широкой сетью собственных банкоматов и терминалов самообслуживания.
Предлагаемое здесь комплексное расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие финансовые инструменты для бизнеса позволяют обеспечить успешное решение текущих и стратегических задач развития. Частным лицам банк предлагает потребительские кредиты, ипотеку, карточные продукты, вклады и другие услуги.
Сегодня АО КБ «Хлынов» занимает одно из ведущих мест среди российских банков в целом, о чем свидетельствуют различные рейтинги, оценки и награды. В 2016 году Национальное Рейтинговое Агентство впервые присвоило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале. Среди факторов, оказывающих положительное влияние на уровень рейтинга: сбалансированность активов и пассивов, имеющие значительный запас прочности нормативы и показатели ликвидности. Позитивно оцениваются показатели рентабельности деятельности, уровень прибыли и сильные конкурентные позиции в Кировской области. Репутация АО КБ «Хлынов» характеризуется высоким уровнем доверия, способность своевременно и полностью выполнять обязательства также оценивается как высокая.
Банк «Хлынов» активно участвует в различных социально значимых проектах, выступая их инициатором и партнером. Большое внимание уделяется финансовому просвещению, в том числе работе с молодежью и старшим поколением, поддержке молодых предпринимателей. Активно работает Центр обучения и развития банка, где проводятся встречи с предпринимателями, школьниками и студентами. АО КБ «Хлынов» поддерживает детский и юношеский спорт, осуществляет широкую благотворительную деятельность.
Банк является одним из старейших в России и ведет свою историю с марта 1990 года, когда кредитная организация под наименованием «Кировский Кооперативный Банк» с уставным капиталом в 1 млн рублей вышла на финансовый рынок.
Первыми пайщиками выступили Костинская птицефабрика, п/к «Дружба» при «Кировоблсбыте», п/к «Поиск» при «Зеленстрое», п/к «Силикатчик» при «Кировстройматериалах», п/к «Сантехдеталь» при СМПМК п. Радужный, п/к «Развитие» и «Феррум» при «Кировстройдетали», п/к «Искра» при КПД п. Коминтерн, п/к «Ресурс», п/к «Магма», п/к «Прометей» при «Кировэнерго», п/к «Русь» при управлении жилищно-коммунального отдела города Кирова. В 1992 году кредитное учреждение было переименовано в коммерческий банк «Хлынов». В 1994 году банк был акционирован и до 2016 года вел свою деятельность в форме открытого акционерного общества. В январе 2016 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В сентябре 2004 года банк одним из первых вошел в систему страхования вкладов.
На сегодняшний день акционерами банка выступают заместитель председателя совета директоров Андрей Березин и члены его семьи (совокупно владеют 49,49% акций), Сария Полетаева (16,64%), Алексей Пятышев (10,00%), Людмила Дербенева (9,85%), Алексей Филипченко (8,43%), Нина Колупаева (1,74%), ООО «Лизинг-Хлынов» (1,14%), акционеры-миноритарии (2,71%).
Сеть продаж банка на 1 апреля 2018 года представлена 31 дополнительным офисом на территории Кирова и Кировской области, а также двумя операционными офисами — в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) и в Чебоксарах (Чувашская Республика). Сеть собственных банкоматов насчитывает 68 устройств. Кроме того, банк располагает 74 платежными терминалами. Численность персонала на 31 декабря 2017 года составляла 840 человек (годом ранее — 818 сотрудников).
Банк универсальный, активно работает как с представителями малого и среднего бизнеса, так и с населением. На обслуживании в кредитной организации числится порядка 155 тыс. клиентов.
В числе услуг для корпоративных клиентов значатся РКО, кредитование и рефинансирование, гарантии, корпоративные депозиты, корпоративные банковские карты, дистанционное обслуживание (iBank), зарплатные проекты, эквайринг, валютный контроль и т. д.
Физическим лицам предлагаются кредитование (в том числе ипотека, автокредиты, потребительское кредитование, кредитные карты), линейка вкладов, пластиковые карты (MasterCard и «Мир»), переводы с карту на карту, дистанционное и брокерское обслуживание.
Основными корпоративными заемщиками банка (по данным отчетности на конец I квартала 2018 года) являются предприятия и организации торговли, организации государственного управления и обеспечения военной безопасности, предприятия обрабатывающих производств, строительные компании. Организации этих же сфер преимущественно являются и клиентами по расчетно-кассовому обслуживанию.
С апреля 2017 года по апрель 2018 года активы нетто банка показали рост на 12,6%, составив к отчетной дате 22,6 млрд рублей. В пассивной части баланса рост был обеспечен вкладами физических лиц, а также средствами корпоративных клиентов и собственным капиталом. Приток указанных пассивов также позволил компенсировать погашение 100% задолженности по МБК. В активах ликвидность преимущественно направлялась на увеличение портфелей облигаций и розничных кредитов, а также прочих активов. Помимо привлечения средств банк также получил существенный объем ликвидности от погашения выданных МБК и кредитов юрлиц.
Пассивы банка «Хлынов» традиционно сконцентрированы на средствах физлиц — депозиты населения составляют 56,5% от пассивов на 1 апреля 2018 года. Существенная часть средств физлиц (почти 80%) привлечена на сроки от одного года до трех лет, однако в структуре присутствуют и более короткие вклады, а также остатки средств по текущим и карточным счетам. Средства предприятий и организаций занимают в пассивах 19% и на 67,4% представлены остатками на расчетных счетах. Корпоративная клиентская база банка демонстрирует стабильно высокую активность: ежемесячные обороты по счетам обслуживаемых клиентов за последний год стабильно составляли в среднем 20—25 млрд рублей. При этом состав клиентской базы, характерный для регионального банка, достаточно хорошо диверсифицирован: ежемесячная активность наблюдается не только по счетам различных коммерческих предприятий, но и по счетам индивидуальных предпринимателей и физлиц, а также государственных организаций.
Оставшаяся часть пассивов сформирована преимущественно собственными средствами. Норматив достаточности капитала Н1.0 на отчетную дату вдвое превышал установленный минимум в 8%. При этом почти все собственные средства сформированы основным капиталом (без субординированных займов), достаточность которого составляет 15,3% при минимуме в 6%.
В структуре активов примерно половину на отчетную дату составляет кредитный портфель, еще 28% формируют вложения в ценные бумаги, почти 7% за высоколиквидными активами (остатки в кассе и на корсчетах), 2,2% — выданные МБК, 12,7% — основные средства и прочие активы.
Кредитный портфель за исследуемый год вырос умеренными темпами — на 5%. В его структуре 63,7% приходится на кредиты предприятиям и организациям, остальное — розничное кредитование (преимущественно потребительские ссуды). Уровень просроченной задолженности за исследуемый период существенно не изменился и на отчетную дату составил 8,1% (8,6% годом ранее). Уровень резервирования — 17,3% (17,9%). Кредитный портфель почти полностью обеспечен залогом имущества. Основная часть корпоративных ссуд выдана на сроки от полугода до трех лет, в то время как розничные кредиты преимущественно долгосрочные (свыше трех лет).
Портфель ценных бумаг увеличился за исследуемый период на 22%. Почти все вложения банка представлены облигациями, почти половина из которых российские корпоративные бумаги, а оставшаяся часть — в равных долях еврооблигации и банковские бонды. Бумаги, переданные в РЕПО, в портфеле отсутствуют. Внутри месяца банк совершает операции РЕПО с облигациями по привлечению фондирования нерегулярно и лишь в незначительных объемах.
На рынке межбанковского кредитования банк «Хлынов» с начала 2016 года регулярно размещает ликвидность. Обороты за последний год сохранялись достаточно заметными и составляли 7—18 млрд рублей. Поддерживает высокую активность на валютном рынке, где в отдельные месяцы обороты превышали отметку в 40 млрд рублей.
За первые три месяца 2018 года кредитная организация получила прибыль в размере 156,3 млн рублей по РСБУ — чуть больше, чем за аналогичный период 2017 года (141,1 млн рублей). Чистая прибыль за весь 2017 год составила 575,4 млн рублей.
Совет банка: Виктор Савиных (председатель), Андрей Березин, Сергей Будкин, Илья Прозоров, Алексей Филипченко.
Правление: Илья Прозоров (председатель), Владимир Репняков, Александр Втюрин, Алексей Мусихин, Олег Целищев, Дмитрий Горлов, Ирина Власова.
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
E-mail: balance@banki.ru
- Руководитель
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Прозоров Илья Павлович
по информации на 25.05.2018
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610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
- ОГРН
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- Отделения и банкоматы
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- Официальный сайт
- www.bank-hlynov.ru
- Активы нетто
-
23 600 505 тыс. рублей
- Чистая прибыль
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419 922 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru